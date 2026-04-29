डिजिटल तकनीक से होगा गन्ना सर्वेक्षण, एक मई से शुरू होगा अभियान

बाराबंकी और रायबरेली जिलों में एक मई से 30 जून तक ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण डिजिटल तकनीक से किया जाएगा। चीनी मिल कर्मियों और गन्ना विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

बाराबंकी , उत्तर प्रदेश – आगामी गन्ना पेराई सत्र 2026-27 को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, बाराबंकी और रायबरेली जिलों में ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण एक मई से शुरू होकर 30 जून तक डिजिटल तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत, गन्ना विभाग और चीनी मिल कर्मियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सर्वेक्षण प्रक्रिया को अधिक सटीक और कुशल बनाना है। बलरामपुर चीनी मिल ्स लिमिटेड हैदरगढ़ में बुधवार को आयोजित प्रशिक्षण सत्र में, गन्ना सर्वेक्षण नीति-2026 के अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण में बाराबंकी की चारों गन्ना समितियों – रामनगर, जैदपुर, सिरौलीगौसपुर और मसौली – के साथ-साथ रायबरेली की दरियापुर और ऐशबाग समितियों के गन्ना पर्यवेक्षकों, सचिवों, गन्ना विकास निरीक्षकों, चीनी मिल के प्रक्षेत्र सहायकों और सर्वेक्षक कार्मिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। जिला गन्ना अधिकारी डॉ.

दुष्यंत कुमार ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि आगामी पेराई सत्र की सफलता सही और सटीक गन्ना सर्वेक्षण पर निर्भर करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक विस्तृत और विश्वसनीय सर्वेक्षण ही गन्ना क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का सटीक आकलन करने में सहायक होगा। डॉ.

कुमार ने सभी सर्वेक्षकों से आग्रह किया कि वे समयबद्ध तरीके से और पूर्ण शुद्धता के साथ सर्वेक्षण कार्य को पूरा करें। उन्होंने यह भी बताया कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से सर्वेक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आएगी, जिससे किसानों को भी लाभ होगा। मुख्य गन्ना महाप्रबंधक बिनोद कुमार यादव ने बलरामपुर चीनी मिल्स हैदरगढ़ की ओर से किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी और सर्वेक्षकों को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सर्वेक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह न केवल चीनी मिलों के लिए आवश्यक है, बल्कि किसानों की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण सत्र में, आईटी हेड केडी सिंह ने जीपीएस आधारित डिजिटल गन्ना सर्वेक्षण की व्यावहारिक तकनीक का गहन प्रशिक्षण दिया। उन्होंने सर्वेक्षकों को जीपीएस उपकरणों का उपयोग करने, डेटा एकत्र करने और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक दिलीप सिंह और अपर सांख्यिकीय अधिकारी प्रदीप कुमार ने सर्वेक्षण कार्य को सरल और कुशल तरीके से संपन्न कराने के लिए विभिन्न उपायों और तकनीकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सर्वेक्षकों को फील्ड में आने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन किया और उन्हें सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन करने के लिए, डॉ.

प्रदीप कुमार साहू ने 10 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की, जिससे सर्वेक्षकों की समझ का स्तर जांचा जा सके। गन्ना महाप्रबंधक धर्मेश मेहरोत्रा, अनिल सिंह और जगदीश यादव भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने सर्वेक्षकों को प्रोत्साहित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ, बाराबंकी और रायबरेली जिलों में गन्ना सर्वेक्षण को डिजिटल तकनीक के माध्यम से संचालित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह पहल गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त, 'AI और GPS से होगा गन्ना क्रांति का सर्वे, अयोध्या में बनेगा मॉडल' जैसी परियोजनाओं से भी गन्ना सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों को 24 घंटे में पूरा डेटा उपलब्ध हो सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उन्हें समय पर भुगतान प्राप्त हो





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