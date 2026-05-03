डिजिटल युग में गायब हो रही बुक रीडिंग हैबिट: आंकड़ों से पता चला है कि लोग किताबें कम पढ़ रहे हैं

डिजिटल युग में बुक रीडिंग हैबिट गायब हो रही है. आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया के कई देशों में लोग साल भर में औसतन तीन किताबें भी नहीं पढ़ते हैं. यह केवल स्मार्टफोन की वजह से नहीं है, बल्कि साक्षरता दर का कम होना और सामाजिक अशांति भी इसके बड़े कारण हैं. भारत में भी यह समस्या बढ़ रही है, जहां एक ओर लोग पढ़ने में ज्यादा समय बिताते हैं, तो दूसरी ओर किताबों की संख्या कम हो रही है.
किताबें हमेशा से इंसान के सबसे बेहतरीन दोस्त रहे हैं. वे हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं, गमों पर मरहम लगाती हैं और जिंदगी के ऐसे सबक सिखाती हैं जो किसी भी हालात में हमें टूटने नहीं देतीं.
लेकिन आज के डिजिटल युग में यह संबंध धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया के कई देशों में लोग साल भर में औसतन तीन किताबें भी नहीं पढ़ते हैं. यह केवल स्मार्टफोन की वजह से नहीं है, बल्कि साक्षरता दर का कम होना और सामाजिक अशांति भी इसके बड़े कारण हैं.
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों में, जहां युद्ध और पाबंदियों के बीच लोग साल भर में औसतन महज 2.56 से 2.6 किताबें पढ़ पाते हैं, इस समस्या का स्पष्ट उदाहरण है. संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे अमीर देशों में भी औसतन तीन से कम किताबें पढ़ी जाती हैं. भारत की बात करें तो यहां एक अलग विरोधाभास है.
एक ओर भारत टाइम स्पेंड के मामले में दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़ने वाले देशों में आता है, तो दूसरी ओर किताबों की संख्या के मामले में अमेरिका जैसे देशों से पीछे है. एक औसत भारतीय साल भर में लगभग 16 किताबें पढ़ता है और हफ्ते में करीब 10.7 घंटे पढ़ने में बिताता है, सालाना 352 घंटे. जबकि अमेरिका के लोग साल में औसतन 17 किताबें पढ़ते हैं और 357 घंटे बिताते हैं.
भारत में किताबों से यह कनेक्शन हमारी समृद्ध साहित्यिक विरासत और युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जुनून से आता है. हालांकि, शहरों में बढ़ते स्क्रीन टाइम के कारण खाली समय में शौक से किताबें पढ़ने वाले लोगों की संख्या में धीरे-धीरे कमी आ रही है. इन बदलते आंकड़ों का एक पहलू यह भी है कि अब पन्ने पलटने की जगह किंडल और ऑडियो बुक्स ने लेना शुरू कर दिया है. लोग बड़ी तादाद में किताबें ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं.
यूनेस्को के बयान में इस स्थिति की गंभीरता दिखती है: 'दुनिया भर में आज भी करोड़ों वयस्क बुनियादी साक्षरता से महरूम हैं, और यह केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि विकास का संकट है.
' चाड, माली और दक्षिण सूडान जैसे देशों में हिंसक हालात, गरीबी और कम साक्षरता दर ने किताबों को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है. कई देशों में लाइब्रेरियां अब केवल ऐतिहासिक इमारतें बनकर रह गई हैं, जैसे इराक, कजाकिस्तान और अल्जीरिया. यहां भी सालाना औसत तीन किताबों से कम का है. विशेषज्ञ मानते हैं कि मनोरंजन के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स की बढ़ती लोकप्रियता ने डीप रीडिंग की आदत को खत्म कर दिया है.
लोग अब 300 पन्नों की किताब पढ़ने के बजाय 30 सेकंड का वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं. यही वजह है कि मोरक्को और बांग्लादेश जैसे देशों में भी रीडिंग कल्चर लगातार गिर रहा है, जहां औसत सालाना रीडिंग तीन किताबों से भी कम है. किताबें केवल पन्ने और स्याही नहीं हैं, वे एक खिड़की हैं दूसरी दुनिया को देखने की. विशेषज्ञ चेताते हैं कि किताबों से दूरी समाज को बौद्धिक रूप से कंगाल बना सकती है.
किताबों से दूर होने का मतलब सिर्फ एक आदत का छूटना नहीं है, बल्कि यह एक समाज की सोचने-समझने और तर्क करने की क्षमता का कम होना है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो समाज पढ़ना छोड़ देता है, वह फेक न्यूज और प्रोपेगैंडा का आसानी से शिकार हो जाता है.
ये एक सबक भी है कि अगर हमने समय रहते लाइब्रेरियों की धूल साफ नहीं की, तो आने वाली नस्लें केवल स्क्रीन पर उंगलियां चलाना जानती होंगी, सोचना नहीं
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