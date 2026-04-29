डिजिटल दुनिया में टारगेटेड विज्ञापन: प्राइवेसी का उलंघन या सुविधा?

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा तमन्ना को एक नोटिफिकेशन से हैरानी हुई जब उसे अपने पसंदीदा लैपटॉप पर 40% छूट का संदेश मिला। यह घटना डिजिटल दुनिया में टारगेटेड विज्ञापन की बढ़ती प्रभावशीलता और प्राइवेसी चिंताओं पर प्रकाश डालती है। इस लेख में, हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और डेटा सुरक्षा के लिए उपायों पर भी बात करेंगे।

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा तमन्ना, रात के समय अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, अचानक एक नोटिफिकेशन पर ध्यान देती है - 'आपके पसंदीदा प्रोडक्ट पर 40% छूट!

' यह नोटिफिकेशन उस लैपटॉप के लिए था, जिसे तमन्ना ने दो दिन पहले केवल देखा था, लेकिन खरीदा नहीं था। इस घटना से वह हैरान हो गई और सोची कि यह एल्गोरिदम का कमाल होगा। हालांकि, यह घटना सिर्फ तमन्ना के साथ नहीं हुई है, बल्कि आजकल कई लोगों को ऐसा ही अनुभव होता है। डिजिटल दुनिया में, हमारी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक किया जाता है और हमारे इंटरनेट इतिहास के आधार पर हमें पर्सनलाइज्ड विज्ञापन दिखाए जाते हैं। यह प्रोसेस को 'टारगेटेड एडवर्टाइजिंग' कहा जाता है, जिसमें कंपनियां हमारे डेटा का उपयोग करके हमारी खरीदारी के पैटर्न को समझने की कोशिश करती हैं। तमन्ना जैसे लोगों के लिए यह एक चिंताजनक मुद्दा है, क्योंकि यह उनकी प्राइवेसी को उलंघन करने का भी कारण बन सकता है। कई विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रोसेस लोगों की स्वतंत्रता और गोपनीयता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हालांकि, कुछ लोग इसे एक सुविधा मानते हैं, क्योंकि यह उन्हें अपनी पसंद के अनुसार प्रोडक्ट्स खरीदने में मदद करता है। इस मुद्दे पर बहस जारी है और सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। कुछ देशों में, डेटा प्राइवेसी के कानून लागू किए गए हैं, ताकि लोगों का डेटा सुरक्षित रहे। भारत में भी इस दिशा में काम हो रहा है और डिजिटल प्राइवेसी के कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। तमन्ना जैसे युवाओं को इस मुद्दे पर जागरूक रहने और अपने डेटा की सुरक्षा के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। वे अपने मोबाइल और कंप्यूटर में प्राइवेसी सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हैं और अनजाने में डेटा शेयर करने से बच सकते हैं। इसके अलावा, वे वीपीएन का उपयोग करके अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह, डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए, हमें अपने डेटा की सुरक्षा के लिए जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है





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