डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में विकास कार्यों की समीक्षा की, ढोलक कारोबार और सरकारी योजनाओं पर अधिकारियों से सवाल किए। उन्होंने असंतोषजनक जवाबोंजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंढोलक का सालाना कारोबार कितना होता है। जिस पर उपायुक्त उद्योग अनूप श्रीवास्तव ने जवाब दिया कि 250 करोड़। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इसको बढ़ाने का काम किया जाए। ढोलक कैसे बनती है, इसका उत्तर उपायुक्त नहीं दे पाए। जिस पर उन्होंने कहा कि एक बार किसी कारखाने में जाकर ढोलक बनाने की प्रक्रिया अवश्य देखिए...। डिप्टी सीएम द्वारा किए गए सवालों और अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे जवाबों का यह सिलसिला सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान चला।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में विकास कार्यों की समीक्षा की, ढोलक कारोबार और सरकारी योजनाओं पर अधिकारियों से सवाल किए। उन्होंने असंतोषजनक जवाब ोंजानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर मेंढोलक का सालाना कारोबार कितना होता है। जिस पर उपायुक्त उद्योग अनूप श्रीवास्तव ने जवाब दिया कि 250 करोड़ । इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इसको बढ़ाने का काम किया जाए। ढोलक कैसे बनती है , इसका उत्तर उपायुक्त नहीं दे पाए। जिस पर उन्होंने कहा कि एक बार किसी कारखाने में जाकर ढोलक बनाने की प्रक्रिया अवश्य देखिए...

। डिप्टी सीएम द्वारा किए गए सवालों और अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे जवाबों का यह सिलसिला सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान चला





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