डिल्ली नगर निगम में नीट पेपर लीक पर AAP की हंगामे वाली आवाज, बैठक स्थगित

दिल्ली MCD की बैठक को आम आदमी पार्टी के पार्षदों के विरोध प्रदर्शन के कारण स्थगित कर दिया गया। वे नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों पर सरकार व NTA से प्रश्न उठाते हुए कॉकरोच पार्टी के पोस्टर पिन कर रहे थे। इस घटना ने छात्रों का भविष्य और सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था पर असर छोड़ा है।

डिस्ट्रिक्ट स्तर के विवादास्पद घटना का केंद्र बिंदु है दिल्ली नगर निगम (MCD) की बैठक, जिसे नीट पेपर लीक के आरोपों के कारण सामान्य जनता और राजनेताओं द्वारा आक्रोशित किया गया। सोमवार को कॉन्फ़्रेंस हॉल हरडस्ट भय से जकड़ लिया गया जब आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपनी कड़िबद्ध आवाज उठाई और कॉकरोच पार्टी के प्रचार चित्र पिन करते हुए शांत नारे बुदबुदाए। इन अंतर्दृष्टियों के बीच सरकार और NTA पर सवाल उठते नई तकरार की बयार बह रही थी। इलाकों में महसूस हुई इस कमजोरी को देखते हुए, मेयर ने बैठक समाप्त कर देने का निर्णय लिया और इसे बाद की तारीख के लिए फिक्स कर दिया। नीट-यूजी की प्रकटकाली 3 मई 2026 की परीक्षा के दौरान कई बार पेपर लीक के रिकॉर्ड सामने आए। इसकी गहराई पर चल रही गहन जांच चल रही है और इस दौरान दर्जनों विद्यार्थी अपनी निराशा जताते हैं। NYT, सटीक परीक्षा न्यायसंगत मानकों का पालन ज़रूरी कहते हुए ज़ोर देते हैं कि अनियमितताएं कानूनी रूप से रोकी जानी चाहिए। NTA पर जाँच में साफ साफ क्षमताएं बढ़ाने के लिए लैब्स के संवर्धन के लिए सबसे ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। परंतु, विपक्ष ने 2025 के दौरान इस विषय पर गहन फोरम बुलाई और सरकार को ज़्यादा राजनीति क दबाव के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए कहा। इस परिवर्तन के नज़ारे के बीच, सांसदों ने शिक्षा मंत्री पर कथित असमर्थता के आरोप लगाए। इस आधिकारिक चर्चा के बाद, ’ कॉकरोच पार्टी ’ के प्रचारनीति के रूप में इस्तेमाल के लिए अमेरिकी डायलॉग संरचना ने दिवालिया रहस्यमय पोस्टर को हंगमतत्र में कच्चा टिकान किया । मुख्यमंत्री पर उन्हें उपेक्षित हितधारकों के लिए उपयुक्त करेंगे उम्मीद के साथ साक्षात्कार से वॉइसिज़ से बारीकी से इसी आलोचना को बना रहे हैं। नागरिक और नगर निगम के अगले प्रबंधन में स्पष्ट रूप से शैक्षिक मापदंड और छात्र अधिकारों को बेहतर करने पर जोर देने के लिए म्यूकुल के अधिकारियों को बुलाया गया। इस प्रकार, दिल्ली नगर निगम की बैठक के लीन के बावजूद, प्रमुख नीति निर्धारण में सुधार की दिशा के लिए एक अच्छी शुरुआत हुई है.

डिस्ट्रिक्ट स्तर के विवादास्पद घटना का केंद्र बिंदु है दिल्ली नगर निगम (MCD) की बैठक, जिसे नीट पेपर लीक के आरोपों के कारण सामान्य जनता और राजनेताओं द्वारा आक्रोशित किया गया। सोमवार को कॉन्फ़्रेंस हॉल हरडस्ट भय से जकड़ लिया गया जब आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपनी कड़िबद्ध आवाज उठाई और कॉकरोच पार्टी के प्रचार चित्र पिन करते हुए शांत नारे बुदबुदाए। इन अंतर्दृष्टियों के बीच सरकार और NTA पर सवाल उठते नई तकरार की बयार बह रही थी। इलाकों में महसूस हुई इस कमजोरी को देखते हुए, मेयर ने बैठक समाप्त कर देने का निर्णय लिया और इसे बाद की तारीख के लिए फिक्स कर दिया। नीट-यूजी की प्रकटकाली 3 मई 2026 की परीक्षा के दौरान कई बार पेपर लीक के रिकॉर्ड सामने आए। इसकी गहराई पर चल रही गहन जांच चल रही है और इस दौरान दर्जनों विद्यार्थी अपनी निराशा जताते हैं। NYT, सटीक परीक्षा न्यायसंगत मानकों का पालन ज़रूरी कहते हुए ज़ोर देते हैं कि अनियमितताएं कानूनी रूप से रोकी जानी चाहिए। NTA पर जाँच में साफ साफ क्षमताएं बढ़ाने के लिए लैब्स के संवर्धन के लिए सबसे ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। परंतु, विपक्ष ने 2025 के दौरान इस विषय पर गहन फोरम बुलाई और सरकार को ज़्यादा राजनीतिक दबाव के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए कहा। इस परिवर्तन के नज़ारे के बीच, सांसदों ने शिक्षा मंत्री पर कथित असमर्थता के आरोप लगाए। इस आधिकारिक चर्चा के बाद, ’कॉकरोच पार्टी’ के प्रचारनीति के रूप में इस्तेमाल के लिए अमेरिकी डायलॉग संरचना ने दिवालिया रहस्यमय पोस्टर को हंगमतत्र में कच्चा टिकान किया । मुख्यमंत्री पर उन्हें उपेक्षित हितधारकों के लिए उपयुक्त करेंगे उम्मीद के साथ साक्षात्कार से वॉइसिज़ से बारीकी से इसी आलोचना को बना रहे हैं। नागरिक और नगर निगम के अगले प्रबंधन में स्पष्ट रूप से शैक्षिक मापदंड और छात्र अधिकारों को बेहतर करने पर जोर देने के लिए म्यूकुल के अधिकारियों को बुलाया गया। इस प्रकार, दिल्ली नगर निगम की बैठक के लीन के बावजूद, प्रमुख नीति निर्धारण में सुधार की दिशा के लिए एक अच्छी शुरुआत हुई है





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