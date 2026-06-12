डीआरडीओ ने किया मल्टी-लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण, भारत बन गया चुनिंदा देशों में शामिल

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मल्टी-लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मध्यम दूरी वाली एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस उपलब्धि के साथ भारत अब लंबी दूरी की और समुद्री खतरों से लड़ने की क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है, जिससे देश की हवाई और समुद्री सुरक्षा मजबूत हुई है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ( डीआरडीओ ) ने भारतीय रक्षा क्षmetry के लिए एक बड़े माइलस्टोन हासिल करते हुए तीन महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षणों में सफलता प्राप्त की है। इन परीक्षणों में एक उन्नत मल्टी-लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम औरएक नवीन नौसैनिक एंटि-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज (वायु-लॉन्च) शामिल थे। मल्टी-लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण बाहरी वायुमंडल (एग्जो-एटमॉस्फियर) और अंदरूनी वायुमंडल (एंडो-एटमॉस्फियर) दोनों स्तरों पर किया गया, जिसमें 2000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की दीर्घदूरी वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने और नष्ट करने की क्षमता साबित हुई। इस तरह के बहु-स्तरीय परिचालन से आने वाले बैलिस्टिक खतरों का विस्तृत और प्रभावी पता लगाया जा सकता है और उन्हें सही समय पर निरंतरित किया जा सकता है। एंटी-शिप मिसाइल -मीडियम रेंज का पहला विमान से लॉन्च करने वाला परीक्षण भी सफल रहा, जो मध्यम दूरी पर दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। यह मिसाइल विमानों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती है, जिससे भारत की समुद्री सु रक्षा में मजबूती आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की इस उपलब्धि की बड़ी सराहना की और कहा कि यह भारत की हवाई और समुद्री रक्षा क्षमता को और बेहतर बनाएगी। डीआरडीओ ने बताया कि यह सिस्टम लंबी दूरी के रडार, सेंसर, कम लेटेंसी संवाद और मिशन नियंत्रण केंद्रों से जुड़ा है, जिससे पूरी प्रणाली की तatis Coordination और pratiakosheगति बेहतर होती है। मल्टी-लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत इंटरसेप्टर्स ने आगे आ रहे मिसाइल लक्ष्यों का सफलतापूर्वक विचारण कर लक्ष्यों को नष्ट किया, जिससे उन्नत मिसाइल से जुड़े खतरों का सामना करने वाली तकनीक की पुष्टि हुई। इस प्रगति के पीछे यहreasoning贾 करना ज़रूरी है कि कई पड़ोसी देश लगातार अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता बढ़ा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान फतेह-I, फतेह-II और चीन की P282 जैसी उन्नत मिसाइलें। इस प्रकार की परിണामसüdá बढ़ते खतरों से और अधिक सावधानी और उन्नत रक्षा तंत्र की ज़रूरत होती है। इन सफल परीक्षणों के साथ, भारत अब उन कुछ गिने-चुने देशों में से एक बन गया है जिनके पास विभिन्न प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों, जैसे लंबी दूरी की और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों, का पता लगाने, ट्रैक करने और हवा में ही निष्क्रिय करने की उन्नत क्षमता है। यह परिज्ञान भारत की रक्षा ओर कोएक और बेहतर दिशा में आगे बढ़ाता है और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देता है.

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय रक्षा क्षmetry के लिए एक बड़े माइलस्टोन हासिल करते हुए तीन महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षणों में सफलता प्राप्त की है। इन परीक्षणों में एक उन्नत मल्टी-लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम औरएक नवीन नौसैनिक एंटि-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज (वायु-लॉन्च) शामिल थे। मल्टी-लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण बाहरी वायुमंडल (एग्जो-एटमॉस्फियर) और अंदरूनी वायुमंडल (एंडो-एटमॉस्फियर) दोनों स्तरों पर किया गया, जिसमें 2000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की दीर्घदूरी वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने और नष्ट करने की क्षमता साबित हुई। इस तरह के बहु-स्तरीय परिचालन से आने वाले बैलिस्टिक खतरों का विस्तृत और प्रभावी पता लगाया जा सकता है और उन्हें सही समय पर निरंतरित किया जा सकता है। एंटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज का पहला विमान से लॉन्च करने वाला परीक्षण भी सफल रहा, जो मध्यम दूरी पर दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। यह मिसाइल विमानों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा में मजबूती आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की इस उपलब्धि की बड़ी सराहना की और कहा कि यह भारत की हवाई और समुद्री रक्षा क्षमता को और बेहतर बनाएगी। डीआरडीओ ने बताया कि यह सिस्टम लंबी दूरी के रडार, सेंसर, कम लेटेंसी संवाद और मिशन नियंत्रण केंद्रों से जुड़ा है, जिससे पूरी प्रणाली की तatis Coordination और pratiakosheगति बेहतर होती है। मल्टी-लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत इंटरसेप्टर्स ने आगे आ रहे मिसाइल लक्ष्यों का सफलतापूर्वक विचारण कर लक्ष्यों को नष्ट किया, जिससे उन्नत मिसाइल से जुड़े खतरों का सामना करने वाली तकनीक की पुष्टि हुई। इस प्रगति के पीछे यहreasoning贾 करना ज़रूरी है कि कई पड़ोसी देश लगातार अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता बढ़ा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान फतेह-I, फतेह-II और चीन की P282 जैसी उन्नत मिसाइलें। इस प्रकार की परിണामसüdá बढ़ते खतरों से और अधिक सावधानी और उन्नत रक्षा तंत्र की ज़रूरत होती है। इन सफल परीक्षणों के साथ, भारत अब उन कुछ गिने-चुने देशों में से एक बन गया है जिनके पास विभिन्न प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों, जैसे लंबी दूरी की और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों, का पता लगाने, ट्रैक करने और हवा में ही निष्क्रिय करने की उन्नत क्षमता है। यह परिज्ञान भारत की रक्षा ओर कोएक और बेहतर दिशा में आगे बढ़ाता है और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देता है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

डीआरडीओ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंटी-शिप मिसाइल मल्टी-लेयर BMD रक्षा परीक्षण

United States Latest News, United States Headlines