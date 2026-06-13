डीआरडीओ ने डिफेंस सिस्टम और रुद्रम-II मिसाइल का सफल परीक्षण किया, रक्षा मंत्री ने कहा- भारत को मिला नया मुकाम

डिफेंस अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने दुश्मन के विभिन्न खतरों के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल परीक्षण किया। मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली और नवल एंटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज का पहला फ्लाइट टेस्ट कर लिया गया। इसके साथ ही अत्याधुनिक रुद्रम-II मिसाइल का भी सफल उड़ान परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह प्रणाली मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए तैयार की गई है और भारत इसमें से एक चुनिंदा देश बन गया है। 'मिशन सुदर्शन चक्र' के तहत देश बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है जो सैनिकी, महत्वपूर्ण और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करेगी।

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ( डीआरडीओ ) ने दुश्मन के विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। 10 और 11 जून 2026 को लगातार तीन फ्लाइट टेस्ट किए गए, जिनमें मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) प्रणालि और नवλ एंटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज ( एनएसएम-एमआर ) का पहला फ्लाइट टेस्ट शामिल थे। इंटरसेप्टर्स ने अपने-अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेद दिया। ये परीक्षण भारत को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों (आईसीबीएम) तक रोकने की क्षमता वाली बीएमडी प्रणाली रखने वाले कुछ चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की यह सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि यह प्रणाली मजबूत सु रक्षा कवच प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन राजेश कुमार सिंह ने इन परीक्षणों पर सटीक नजर रखी और डीआरडीओ तथा उद्योग की मिली-जुली कोशिशों की प्रशंसा की। इससे पहले ही, डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने अत्याधुनिक रुद्रम-II मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर घोषित ' मिशन सुदर्शन चक्र ' के तहत, भारत एक बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है, जो सैनिकी, महत्वपूर्ण और नागरिक बुनियादी ढांचे की सु रक्षा सुनिश्चित करेगी और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक प्रहार करने की क्षमता रखेगी। रुद्रम-II मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) में हवाई प्लेटफॉर्म से किया गया, जिसमें मिसाइल की सटीकता, विश्वसनीयता और उन्नत तकनीकी क्षमताओं को सिद्ध किया गया। डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र (आरसीआई) ने इस मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया था। परीक्षण के दौरान सभी प्रमुख उपप्रणालियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और निर्धारित मानकों को पूरा कर लिया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) में तैनात अत्याधुनिक ट्रैकिंग और रेंज उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों ने परीक्षण के सभी उद्देश्यों की सफलता की पुष्टि की.

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) ने दुश्मन के विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। 10 और 11 जून 2026 को लगातार तीन फ्लाइट टेस्ट किए गए, जिनमें मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) प्रणालि और नवλ एंटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज (एनएसएम-एमआर) का पहला फ्लाइट टेस्ट शामिल थे। इंटरसेप्टर्स ने अपने-अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेद दिया। ये परीक्षण भारत को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों (आईसीबीएम) तक रोकने की क्षमता वाली बीएमडी प्रणाली रखने वाले कुछ चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की यह सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि यह प्रणाली मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन राजेश कुमार सिंह ने इन परीक्षणों पर सटीक नजर रखी और डीआरडीओ तथा उद्योग की मिली-जुली कोशिशों की प्रशंसा की। इससे पहले ही, डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने अत्याधुनिक रुद्रम-II मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर घोषित 'मिशन सुदर्शन चक्र' के तहत, भारत एक बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है, जो सैनिकी, महत्वपूर्ण और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक प्रहार करने की क्षमता रखेगी। रुद्रम-II मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) में हवाई प्लेटफॉर्म से किया गया, जिसमें मिसाइल की सटीकता, विश्वसनीयता और उन्नत तकनीकी क्षमताओं को सिद्ध किया गया। डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र (आरसीआई) ने इस मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया था। परीक्षण के दौरान सभी प्रमुख उपप्रणालियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और निर्धारित मानकों को पूरा कर लिया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) में तैनात अत्याधुनिक ट्रैकिंग और रेंज उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों ने परीक्षण के सभी उद्देश्यों की सफलता की पुष्टि की





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