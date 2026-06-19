डीआरसी में इबोला संक्रमण बढ़ता जा रहा: 896 पुष्ट मामले, 232 मौतें

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के संक्रमण के पुष्ट मामले बढ़कर 896 हो गए हैं और 232 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने समुदाय स्तर पर संक्रमण फैलने की चेतावनी देते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को तेजी से लागू करने का आह्वान किया है। पूर्वी प्रांतों इटुरी और नार्थ किवू में नए मामले सामने आए हैं और कुल 6,367 संपर्कों की निगरानी जारी है।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ( डीआरसी ) में इबोला वायरस के संक्रमण के पुष्ट मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब तक कुल 896 मामले सामने आए हैं, जिसमें 232 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह संक्रमण समुदाय स्तर पर फैल रहा है और तेजी से सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय लागू करने की आवश्यकता है। बुधवार को पूर्वी प्रांतों इटुरी और नार्थ किवू में 21 नए पुष्ट मामले सामने आए, जिनमें छह मौतें शामिल हैं। इस प्रकोप ने पूर्वी डीआरसी के तीन प्रांतों इटुरी, नॉर्थ किवु और साउथ किवु के 33 स्वास्थ्य क्षेत्रों को प्रभावित किया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, 383 मरीज अभी आइसोलेशन में हैं या अस्पतालों में भर्ती हैं जबकि 78 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें 11 मरीज उनमें शामिल हैं जिन्हें नियंत्रण जांच में नकारात्मक परिणाम आने के बाद स्वस्थ घोषित किया गया। बुधवार को 151 संदिग्ध मामले भी दर्ज किए गए, जिनमें 35 मौतें शामिल हैं। तीनों प्रांतों में कुल 6,367 संपर्कों की निगरानी की जा रही है, जिनमें से 4,525 लोगों तक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पहुंच बनाई गई है, जो 71.

1 प्रतिशत फॉलो-अप दर को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुष्ट मामलों की संख्या सप्ताह-दर-सप्ताह लगातार बढ़ रही है, जो समुदाय स्तर पर संक्रमण के जारी रहने का संकेत देती है। यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को शीघ्रता से लागू नहीं किया गया, तो संक्रमण का भौगोलिक विस्तार तेजी से हो सकता है। यह डीआरसी का 17वां इबोला प्रकोप है, जिसे आधिकारिक रूप से 15 मई को घोषित किया गया था। इबोला रोग पहली बार 1976 में दो समानांतर प्रकोपों के दौरान सामने आया था। इसके लक्षण अचानक प्रकट होते हैं जिनमें बुखार, थकान, अस्वस्थता, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और गले में खराश शामिल हैं। बाद में उल्टी, दस्त, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते और गुर्दे व यकृत की कार्यक्षमता प्रभावित होना शामिल हैं





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