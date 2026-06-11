डीएनटी संघर्ष समिति की सभा, 5000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का दावा

डीएनटी संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर 12 जून को सड़कों पर उतरेगी। पहले रूपबास स्थित जगन्नाथ मंदिर में सभा होगी। इसके बाद मिनी सचिवालय के बाहर 5 हजार से ज्यादा लोगों द्वारा गिरफ्तारी देने का दावा किया जा रहा है। सभा को पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी राईका संबोधित करेंगे। सभा के बाद सभी कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन के तहत मिनी सचिवालय पहुंचेंगे। यहां नारेबाजी के बाद कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

डीएनटी संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर 12 जून को सड़कों पर उतरेगी। पहले रूपबास स्थित जगन्नाथ मंदिर में सभा होगी। इसके बाद मिनी सचिवालय के बाहर 5 हजार से ज्यादा लोगों द्वारा गिरफ्तारी देने का दावा किया जा रहा है। डीएनटी (डीनोटिफाइड, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू), वंचित ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों की संघर्ष समिति की ओर से के रूपबास स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में 12 जून को सुबह 10 बजे सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें 5 हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस सभा को पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी राईका संबोधित करेंगे। सभा के बाद सभी कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन के तहत मिनी सचिवालय पहुंचेंगे। यहां नारेबाजी के बाद कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा.

डीएनटी संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर 12 जून को सड़कों पर उतरेगी। पहले रूपबास स्थित जगन्नाथ मंदिर में सभा होगी। इसके बाद मिनी सचिवालय के बाहर 5 हजार से ज्यादा लोगों द्वारा गिरफ्तारी देने का दावा किया जा रहा है। डीएनटी (डीनोटिफाइड, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू), वंचित ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों की संघर्ष समिति की ओर से के रूपबास स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में 12 जून को सुबह 10 बजे सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें 5 हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस सभा को पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी राईका संबोधित करेंगे। सभा के बाद सभी कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन के तहत मिनी सचिवालय पहुंचेंगे। यहां नारेबाजी के बाद कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा





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