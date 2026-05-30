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डीके शिवकुमार 3 जून को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ, नई सरकार के गठन में प्रमुख बदलाव

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डीके शिवकुमार 3 जून को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ, नई सरकार के गठन में प्रमुख बदलाव
कर्नाटक राजनीतिडीके शिवकुमार\\शपथ ग्रहण
📆30-05-2026 05:07:00
📰Amar Ujala
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कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना स्पष्ट हो गई है। शपथ के बाद दलित, अल्पसंख्यक और युवा वर्ग को शामिल करते हुए संतुलित मंत्रिमंडल का गठन होगा।

कर्नाटक की राजनीति में बड़े बदलाव के बीच कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेने की संभावनाएँ काफी स्पष्ट हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तिथि तय हो गई है और इस अवसर पर दो उपमुख्यमंत्रियों की भी शपथ ली जा सकती है। एक उपमुख्य मंत्री दलित समुदाय से और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय से होने की संभावना है, जिससे सरकार में सामाजिक विविधता को बढ़ावा मिलेगा। इस नई सरकार के गठन से पहले कई महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं का आयोजन हुआ है।पहली प्रमुख चर्चा राहुल गांधी द्वारा ली गई थी, जिन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नई मंत्रिमंडल में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने आगामी 2028 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए युवा चेहरे को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर् देश दिया। कांग्रेस नेतृत्व इन निर् देश ों के आधार पर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाते हुए मंत्रियों की सूची तैयार कर रहा है। पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है, जिससे आंतरिक गठजोड़ मजबूत हो सके।दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि पूर्व विधायक सिद्धारमैया के पुत्र यतींद्र सिद्धारमैया को नई सरकार में प्रमुख जिम्मेदारी मिल सकती है। कई महीनों तक सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर तनाव बना रहा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अंततः शिवकुमार को समर्थन देते हुए सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगा। सिद्धारमैया ने गुरुवार को इस्तीफा दिया, जिससे शपथ समारोह की तिथि के आसपास की अटकलें तेज हो गईं। शिवकुमार ने अपने ज्योतिषी बेल्लूर द्वारकानाथ से सलाह लेकर 3 जून को शपथ ग्रहण का निर्णय किया, जो एक प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है। इस दिन राज्य के संधिपरिषद में राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मुलाकात कर शपथ ग्रहण के विवरण पर अंतिम चर्चा होगी।उपरोक्त सभी विकास को देखते हुए नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही सादगीपूर्ण रखा जाएगा। शपथ के बाद शीघ्र ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान मीडिया ने बताया कि दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ-साथ कुछ प्रमुख विभागों के लिये स्वतंत्र मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाएगी। यह कदम कर्नाटक में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समानता दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

कर्नाटक की राजनीति में बड़े बदलाव के बीच कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेने की संभावनाएँ काफी स्पष्ट हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तिथि तय हो गई है और इस अवसर पर दो उपमुख्यमंत्रियों की भी शपथ ली जा सकती है। एक उपमुख्य मंत्री दलित समुदाय से और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय से होने की संभावना है, जिससे सरकार में सामाजिक विविधता को बढ़ावा मिलेगा। इस नई सरकार के गठन से पहले कई महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं का आयोजन हुआ है।पहली प्रमुख चर्चा राहुल गांधी द्वारा ली गई थी, जिन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नई मंत्रिमंडल में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने आगामी 2028 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए युवा चेहरे को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेतृत्व इन निर्देशों के आधार पर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाते हुए मंत्रियों की सूची तैयार कर रहा है। पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है, जिससे आंतरिक गठजोड़ मजबूत हो सके।दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि पूर्व विधायक सिद्धारमैया के पुत्र यतींद्र सिद्धारमैया को नई सरकार में प्रमुख जिम्मेदारी मिल सकती है। कई महीनों तक सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर तनाव बना रहा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अंततः शिवकुमार को समर्थन देते हुए सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगा। सिद्धारमैया ने गुरुवार को इस्तीफा दिया, जिससे शपथ समारोह की तिथि के आसपास की अटकलें तेज हो गईं। शिवकुमार ने अपने ज्योतिषी बेल्लूर द्वारकानाथ से सलाह लेकर 3 जून को शपथ ग्रहण का निर्णय किया, जो एक प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है। इस दिन राज्य के संधिपरिषद में राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मुलाकात कर शपथ ग्रहण के विवरण पर अंतिम चर्चा होगी।उपरोक्त सभी विकास को देखते हुए नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही सादगीपूर्ण रखा जाएगा। शपथ के बाद शीघ्र ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान मीडिया ने बताया कि दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ-साथ कुछ प्रमुख विभागों के लिये स्वतंत्र मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाएगी। यह कदम कर्नाटक में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समानता दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है

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कर्नाटक राजनीति डीके शिवकुमार\ \शपथ ग्रहण नया मंत्रिमंडल राहुल गांधी

 

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