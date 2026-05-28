कर्नाटक के नए सीएम बनने जा रहे डीके शिवकुमार की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. उनकी चल संपत्ति में शेयर बाजार में करोड़ों रुपये का निवेश है, जबकि उनकी अचल संपत्ति में कई घर, फ्लैट, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं.

कर्नाटक के नए सीएम बनने जा रहे डीके शिवकुमार की चल-अचल संपत्ति 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जबकि उनके ऊपर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज भी है.

उनकी चल संपत्ति में शेयर बाजार में करोड़ों रुपये का निवेश है, जिसमें यूनियन बैंक से लेकर बैंक ऑफ बड़ोदा तक के शेयरों में 4.20 करोड़ रुपये लगाए गए हैं. इसके अलावा उनके पास करीब 9 करोड़ रुपये की एफडी है. उनकी अचल संपत्ति में 30 करोड़ रुपये की एग्रीकल्चर लैंड, 84 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के कई घर और फ्लैट, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे Global Mall है, जिसकी कीमत करीब 900 करोड़ रुपये है.

उनके पास ज्वेलरी की कुल कीमत 3.28 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जिसमें Rolex और Hublot जैसी घड़ियां हैं, जिनकी कीमत लाखों में ह





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

डीके शिवकुमार कर्नाटक सीएम चल-अचल संपत्ति शेयर बाजार घर फ्लैट कमर्शियल प्रॉपर्टीज

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

गुजरात के पोरबंदर से दिल्ली तक होगा 'ग्रीन वॉल' का निर्माण, 1400 किलोमीटर होगी लंबाईकेंद्र सरकार ने देश में पर्यावरण को बचाने के लिए और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 1400 किलोमीटर लंबी 'ग्रीन वॉल' तैयार करने

Read more »

अफगानिस्तान : इस्लामिक स्टेट के आत्मसमर्पण करने वाले आतंकियों में भारतीय भी शामिलसंयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में भारत या अन्य देशों के आतंकवादियों की संख्या उजागर नहीं की गई है। ISIS Afghanistan IndianTerrorists UnitedNations UN

Read more »

3 घंटे में 1400 किमी तय कर पुणे से दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल पहुंचा दिल, ऐसे हुआ हार्ट ट्रांसप्लांटकरीब तीन घंटे में 1400 किमी दूर से दिल्ली पहुंचे दिल के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ओखला के फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों

Read more »

दिल्ली हिंसाः शिव विहार में स्कूल सील, 1400 बच्चों का भविष्य अधर मेंदिल्ली हिंसाः शिव विहार में स्कूल सील, 1400 बच्चों का भविष्य अधर में DelhiViolence ShivVihar SchoolSeized ArvindKejriwal manishm345

Read more »

US Restaurant: পাতি প্লেন দোসার দাম ১৫০০! নেকেড ক্রেপ ভেবে দেদার খাচ্ছে মার্কিনীরা...Dosa debuts as naked crepe for nearly 1400 in US restaurant

Read more »

Kanpur News:‘तेल चोर गैंग’ का खुलासा, हाईवे पर खड़े टैंकरों को बनाते थे निशाना, 1400 लीटर डीजल बरामद | Kanpur Fuel Theft Gang Busted 1400 Litres Diesel Petrol RecoveredFuel Theft Gang:कानपुर में टैंकरों से तेल चोरी करने वाले गिरोह का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 1400 लीटर डीजल-पेट्रोल, कई वाहन और उपकरण बरामद करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं तीन आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही...

Read more »