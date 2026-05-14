डीके ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग और मीटिंग के दौरान अमेरिकी सेना, अमेरिकी कारोबारियों और यह मुलाकात दुनिया की सबसे बड़ी बैठकों में से एक है

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन ी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खुलकर तारीफ की. ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग एक महान नेता हैं और उनका दोस्त होना उनके लिए गर्व की बात है.
उन्होंने मीटिंग में चीनी सेना की भी तारीफ की और कहा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "आपके साथ होना सम्मान की बात है. आपका दोस्त होना भी मेरे लिए गर्व की बात है. चीन और अमेरिका के रिश्ते अब पहले से बेहतर होने जा रहे हैं.
", और पढ़ेंraष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "वे बच्चे बेहद खुश और खूबसूरत थे. वे चीन की भावना और भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं. आपकी सेना तो लाजवाब है ही, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों ने मुझे खास तौर पर प्रभावित किया. "
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