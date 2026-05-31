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डीके शिवकुमार होंगे देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री, 1,413 करोड़ की संपत्ति

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डीके शिवकुमार होंगे देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री, 1,413 करोड़ की संपत्ति
डीके शिवकुमारसबसे अमीर मुख्यमंत्रीकर्नाटक
📆31-05-2026 02:38:00
📰NBT Hindi News
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कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कुल संपत्ति 1,413 करोड़ रुपये है, जो उन्हें देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनाती है। उनके बाद चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन का नंबर आता है। सबसे गरीब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं।

कर्नाटक को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है और वह 3 जून को राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 64 साल के शिवकुमार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री होंगे। उनकी कुल घोषित संपत्ति 1,413 करोड़ रुपये है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही है जिन्हें लग्जरी चीजें पसंद हैं और वह सार्वजनिक रूप से इनका प्रदर्शन करने से नहीं हिचकते। उनके पास Louis Vuitton, Chanel, Prada, Burberry और Gucci जैसे लग्जरी ब्रांड्स के कपड़े और एक्सेसरीज हैं, साथ ही Rolex और Cartier जैसी महंगी घड़ियां भी हैं। देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू (931 करोड़ रुपये) दूसरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (658 करोड़ रुपये) तीसरे स्थान पर हैं। यानी देश के तीन सबसे अमीर मुख्यमंत्री दक्षिण भारत से हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ( ADR ) के विश्लेषण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 332 करोड़ रुपये के साथ चौथे नंबर पर हैं। वहीं, सबसे गरीब मुख्यमंत्री जम्मू-कश्मीर के उमर अब्दुल्ला हैं, जिनकी कुल घोषित संपत्ति केवल 55 लाख रुपये है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और ओडिशा के मोहन चरण मांझी की संपत्ति 1-1 करोड़ रुपये है। शिवकुमार की कुल अचल संपत्ति 1,140 करोड़ रुपये और चल संपत्ति 273 करोड़ रुपये है। उन पर 265 करोड़ रुपये का कर्ज भी है। 2008 में उनकी संपत्ति 75.

5 करोड़ रुपये थी, जो 2013 में 251 करोड़, 2018 में 840 करोड़ और 2023 में 1,413 करोड़ रुपये पहुंच गई। उनकी अधिकांश संपत्ति पैतृक भूमि और निवेश से आती है। बेंगलुरु, मैसूरु, कनकपुरा और दिल्ली में उनके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, और बेंगलुरु के गोपालपुरा में एक मॉल भी है। पिछले दो दशकों में कर्नाटक में जमीन की कीमतों में भारी वृद्धि से उन्हें लाभ हुआ है। देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों में सबसे अमीर एआईडीएमके की विधायक लीमा रोज मार्टिन हैं, जिनकी संपत्ति 5,863 करोड़ रुपये है, और उन पर 340 करोड़ रुपये का कर्ज है। पाराग शाह नामक एक विधायक ने 3,383 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। शिवकुमार देश के सबसे अमीर निर्वाचित प्रतिनिधियों में शामिल हैं

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डीके शिवकुमार सबसे अमीर मुख्यमंत्री कर्नाटक संपत्ति ADR

 

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