डीजल बिक्री पर 200 लीटर की दिन लिमिट: कisanों और व्यापारियों में उथल-पुटल

सरकार ने पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री पर नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल दिया जाएगा। इन नियमों का कisanों और औद्योगिक ग्राहकों पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

सरकार द्वारा पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री पर एक दिन में अधिकतम 200 लीटर की परिसीमा लागू करने का निर्णय किया गया है, जिससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यह नियम 90 दिनों के लिए लागू किया गया है और इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। नए नियम के तहत, औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत ग्राहक अब पेट्रोल पंकरों से डीजल नहीं खरीद सकेंगे, बल्कि उन्हें अपने कंज्यूमर पंकरों से ही ईंधण लेना होगा। साथ ही, एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल प्रदान करना और उसकी पुनर्विक्रय प्रतिबंधित रहेगी। सरकार का यह फैसला अप्रत्याशित वृद्धि के बाद लागू किया गया है.

सरकार द्वारा पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री पर एक दिन में अधिकतम 200 लीटर की परिसीमा लागू करने का निर्णय किया गया है, जिससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यह नियम 90 दिनों के लिए लागू किया गया है और इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। नए नियम के तहत, औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत ग्राहक अब पेट्रोल पंकरों से डीजल नहीं खरीद सकेंगे, बल्कि उन्हें अपने कंज्यूमर पंकरों से ही ईंधण लेना होगा। साथ ही, एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल प्रदान करना और उसकी पुनर्विक्रय प्रतिबंधित रहेगी। सरकार का यह फैसला अप्रत्याशित वृद्धि के बाद लागू किया गया है





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