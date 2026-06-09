डीयू प्रोफेसर हत्याकांड: आरोपी निकला शातिर ठग, 25 महंगी घड़ियां और फर्जी वर्दी बरामद

दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर देबोस्मिता पाल की हत्या के मुख्य आरोपी रामप्रसाद दास के घर से पुलिस ने 25 महंगी घड़ियां, रेलवे टीसी की फर्जी वर्दी और कागज की गड्डियां बरामद की हैं। आरोपी पर दो करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर देबोस्मिता पाल की हत्या के मुख्य आरोपी रामप्रसाद दास को पुलिस ने बंगाल के बर्धमान से गिरफ्तार किया है। यह आरोपी एक शातिर ठग निकला, जिसने करीब दो करोड़ रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने उसके घर से 25 महंगी घड़ियां, रेलवे टीसी की फर्जी वर्दी और कागज की गड्डियां बरामद की हैं। आरोपी ने प्रोफेसर के घर पर कब्जा करने की नीयत से हत्या की योजना बनाई थी। वह अपनी पत्नी बनाश्री के साथ 1400 किलोमीटर दूर से दिल्ली आया था। पुलिस ने दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है और मंगलवार तक दिल्ली लाया जाएगा। उनके बेटे को बर्धमान स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, हत्यारोपितों ने मास्क लगाकर और हत्या के बाद कपड़े बदलकर बचने की कोशिश की लेकिन एआइ कैमरों से नहीं बच सके। आरोपितों ने हत्या से पहले दो बार सहायक प्रोफेसर के घर की रेकी भी की थी। सोसायटी के गेट से मिली तीन जून की फुटेज में आरोपित मास्क लगाए दिखाई दिए थे। पुलिस ने जब यह फुटेज प्रोफेसर की बहन व भाई को दिखाई, तो वे इन्हें नहीं पहचाने। एआइ टूल वाले कैमरे की मदद से आरोपितों को पहचानकर उनका पूरा रूट तैयार किया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक वे मास्क लगाए थे। कुछ कैमरों में उनका चेहरा दिखाई दिया। आंखें, हाथ व बालों की तस्वीरें एआइ टूल पर अपलोड की गईं, जिसने उनका वास्तविक स्केच तैयार कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर के स्वजन ने उन्हें पहचान लिया और पुलिस ने मोबाइल लोकेशन आदि से उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने आरोपित के घर से रेलवे टीसी की वर्दी और नेमप्लेट बरामद की है। इस वर्दी की आड़ में वह रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से अवैध वसूली करता था। ऊपर नीचे असली नोट और बीच में कागज लगीं गड्डियां भी मिलीं, पुलिस को शक है कि इनसे भी ठगी करता था। चोरी का रुपया बताकर कागज की गड्डी थमा देता था। आरोपित के मोबाइल से पीड़िता की कार की तस्वीरें भी मिली हैं। इसके साथ ही उसके घर से 25 महंगी घड़ियां भी बरामद की गई हैं, जो चोरी की हो सकती हैं। दसवीं पास रामप्रसाद बंगाल के बर्धमान में लोगों से मोटी रकम उधार लेता था और फिर उसे डकार जाता था। वह करीब 50 लोगों से दो करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है। सहायक प्रोफेसर के करीब 1300 गज के तीन करोड़ रुपये के मकान को वह खरीदने को तो कह रहा था लेकिन प्रोफेसर को शक था कि वह उसपर कब्जा कर लेगा। इसलिए उसे चेतावनी दी थी कि एक सप्ताह में घर खाली नहीं किया, तो वह पुलिस से शिकायत करेंगी। इसी के चलते उसने हत्या की योजना बनाई और पत्नी के साथ आकर वारदात कर डाली। वर्ष 2023 में उसने इस मकान के दो कमरे पांच हजार रुपये प्रति माह पर किराये पर लिए थे। इसके डेढ़ वर्ष बाद उसने 11 हजार रुपये प्रति माह पर पूरा घर किराये पर ले लिया। अपनी सैनिटरी के सामान की दुकान के लिए दो महीने में एक बार सामान खरीदने वह करोलबाग आता था। पुलिस के अनुसार प्रोफेसर की हत्या करने के बाद आरोपित दंपती बर्धमान स्टेशन पर ट्रेन के जनरल कोच से उतरे और एक किलोमीटर पैदल चले। सूनसान जगह खड़ी स्कूटी उठाई और घर चले गए। पुलिस ने आरोपित दंपती को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के साथ उनके बेटे को बर्धमान स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया है.

दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर देबोस्मिता पाल की हत्या के मुख्य आरोपी रामप्रसाद दास को पुलिस ने बंगाल के बर्धमान से गिरफ्तार किया है। यह आरोपी एक शातिर ठग निकला, जिसने करीब दो करोड़ रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने उसके घर से 25 महंगी घड़ियां, रेलवे टीसी की फर्जी वर्दी और कागज की गड्डियां बरामद की हैं। आरोपी ने प्रोफेसर के घर पर कब्जा करने की नीयत से हत्या की योजना बनाई थी। वह अपनी पत्नी बनाश्री के साथ 1400 किलोमीटर दूर से दिल्ली आया था। पुलिस ने दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है और मंगलवार तक दिल्ली लाया जाएगा। उनके बेटे को बर्धमान स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, हत्यारोपितों ने मास्क लगाकर और हत्या के बाद कपड़े बदलकर बचने की कोशिश की लेकिन एआइ कैमरों से नहीं बच सके। आरोपितों ने हत्या से पहले दो बार सहायक प्रोफेसर के घर की रेकी भी की थी। सोसायटी के गेट से मिली तीन जून की फुटेज में आरोपित मास्क लगाए दिखाई दिए थे। पुलिस ने जब यह फुटेज प्रोफेसर की बहन व भाई को दिखाई, तो वे इन्हें नहीं पहचाने। एआइ टूल वाले कैमरे की मदद से आरोपितों को पहचानकर उनका पूरा रूट तैयार किया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक वे मास्क लगाए थे। कुछ कैमरों में उनका चेहरा दिखाई दिया। आंखें, हाथ व बालों की तस्वीरें एआइ टूल पर अपलोड की गईं, जिसने उनका वास्तविक स्केच तैयार कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर के स्वजन ने उन्हें पहचान लिया और पुलिस ने मोबाइल लोकेशन आदि से उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने आरोपित के घर से रेलवे टीसी की वर्दी और नेमप्लेट बरामद की है। इस वर्दी की आड़ में वह रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से अवैध वसूली करता था। ऊपर नीचे असली नोट और बीच में कागज लगीं गड्डियां भी मिलीं, पुलिस को शक है कि इनसे भी ठगी करता था। चोरी का रुपया बताकर कागज की गड्डी थमा देता था। आरोपित के मोबाइल से पीड़िता की कार की तस्वीरें भी मिली हैं। इसके साथ ही उसके घर से 25 महंगी घड़ियां भी बरामद की गई हैं, जो चोरी की हो सकती हैं। दसवीं पास रामप्रसाद बंगाल के बर्धमान में लोगों से मोटी रकम उधार लेता था और फिर उसे डकार जाता था। वह करीब 50 लोगों से दो करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है। सहायक प्रोफेसर के करीब 1300 गज के तीन करोड़ रुपये के मकान को वह खरीदने को तो कह रहा था लेकिन प्रोफेसर को शक था कि वह उसपर कब्जा कर लेगा। इसलिए उसे चेतावनी दी थी कि एक सप्ताह में घर खाली नहीं किया, तो वह पुलिस से शिकायत करेंगी। इसी के चलते उसने हत्या की योजना बनाई और पत्नी के साथ आकर वारदात कर डाली। वर्ष 2023 में उसने इस मकान के दो कमरे पांच हजार रुपये प्रति माह पर किराये पर लिए थे। इसके डेढ़ वर्ष बाद उसने 11 हजार रुपये प्रति माह पर पूरा घर किराये पर ले लिया। अपनी सैनिटरी के सामान की दुकान के लिए दो महीने में एक बार सामान खरीदने वह करोलबाग आता था। पुलिस के अनुसार प्रोफेसर की हत्या करने के बाद आरोपित दंपती बर्धमान स्टेशन पर ट्रेन के जनरल कोच से उतरे और एक किलोमीटर पैदल चले। सूनसान जगह खड़ी स्कूटी उठाई और घर चले गए। पुलिस ने आरोपित दंपती को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के साथ उनके बेटे को बर्धमान स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया है





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डीयू प्रोफेसर हत्या देबोस्मिता पाल रामप्रसाद दास फर्जी टीसी ठगी

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