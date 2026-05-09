डीलियानायर के कोरियाग्राफर टेरेंस लेविस ने मेरठ का दौरा किया, जताया खुशी-उत्साह

शेड टाइटल ः दीलियानायर के कोरियाग्राफर टेरेंस लेविस ने मेरठ का दौरा किया, जताया खुशी-उत्साह. उन्होंने अनुभव साझा किया कि आखिरकार मेरठ में अच्छा माहौल है और अलग नजर आते हैं.

जागरण संवाददाता, मोदीपरम (मेरठ)। मेरठ का दिल्ली से महज दो घंटे का सफर है। मगर, मेरठ आकर सांस खुलकर लेने का मन किया है। दिल्ली और मुंबई में काफी गर्मी थी। मगर, मेरठ में अच्छा माहौल है। दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों में कहीं खो जाते हें। मेरठ आकर अपने आप से वाकिफ हो रहा हूं। मेरठ बहुत सुंदर है। यह बातें बाॅलीवुड के कोरियाग्राफर एवं डांस इंडिया डांस सीजन-एक, दो और तीन, नच बलिए व इंडियाज बेस्ट डांसर जैसे लोकप्रसिध शो में जज की भूमिका निभाने वाले टेरेंस लेविस ने मंच से कहीं। शुक्रवार रात करीब नौ बजे बाॅलीवुड के कोरियोग्राफर टेरेंस लेविस कंकरखेड़ा क्षेत्र में दून हाईवे स्थित ग्रांड डREAM RESORT में पहुंचे। जहां बीओडी प्रोडक्शन हाउस द्वारा आयोजित मिस्टर एंड मिस इंडिया सुपर माडल हंट एंड डांस बूस्टर सीजन-10 का ग्रांड फिनाले का आयोजन था। टेरेंस लेविस मुंबई में टेरेंस लेविस कंटेम्परेरी डांस कंपनी भी चलाते हैं। लगान और गोलियों की रासलीला राम-लीला जैसी बाॅलीवुड फिल्मों में कोरियोग्राफी की है। उपब्धियों को बताया गया तो दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई और उनका स्वागत किया। ग्रांड फिनाले में कई शहरों से 400 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग कर अपने हुनर का जलबा बिखेरा। मामलों को बताया गया तो दर्शकों ने खड़े होकर तालियों बजाई और उनका स्वागत किया। ग्रांड फिनाले में मेरठ से सोफिया गर्ल्स स्कूल और दयावती मोदी एकेडमी के बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि गौरव चौधरी, डा.

ओपी अग्रवाल, सोफिया स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर मीना ने दीप प्रज्वलित किया। मंच से संबोधन में टेरेंस लेविस ने कहा कि आज की तारीख में आप सब हासिल कर सकते हैं, अगर आप वक्त दें। सही टाइम पर सब मिलेगा। दर्शकों की हंसी ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया। कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरठ की धरती और मंच पर कदम रखा तो खुशी से झूम उठा। आ पके द्वारा उमंग उल्लास, बच्चों के स्वागत का तरीका मुझे इंजेक्शन और व‍िटामिन की गोली दे गई। बच्चों को सिखाने वाले शिक्षक और उनके स्वजन का बहुत योगदान है। मंच बड़ा छोटा नहीं होता। मंच न मिलने पर सपना अधूरा रह जाता है। मैनें भी बहुत लंबा सफर तय किया है, तब यहां पहुंचे हैं। यह मंच अनुशासन और कला को सिखाता है। बीओडी प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर समीर खुर्शीद ने कहा कि टेरेंस लेविस वर्ष 2012 में सीजन वन डांस बूस्टर के शुरू होने पर मेरठ आए थे। 200 से अधिक बच्चे रियलिटी शो में अपना कैरियर बना चुके हैं। प्रतिभाग करने वाले बच्चों के ग्रुप को प्रमाण देकर व डांस शिक्षिक और अन्यों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कई प्रधानाचार्य, डायरेक्टर आदि मौजूद रहे





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टीटल्स लेविस मिस्टर एंड मिस इंडिया सुपर मैडल हंट एंड डांस ब ग्रैंड ड्रिम लीस रिजोर्ट समीर खुर्शीद मुंबई में टेरेंस लेविस कंटेम्परेरी डांस कंपनी रियलिटी शो में अपना कैरियर बनाने वाले 200 से अ प्रभावी दंत चिकित्सा विश्वविद्यालय

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