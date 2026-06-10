डीहाइड्रेशन के संकेतों को समझें और एसी में रहने पर पानी पीने के नियम

इस लेख में, हम एसी में रहने के दौरान शरीर की पानी की कमी और इसके कारणों के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही, एसी में रहने पर पानी पीने के नियमों और संकेतों को समझने के लिए भी सलाह देते हैं।
डॉक्टर से समझें इसका साइंस, दफ्तर में चाय-कॉफी कम पिएं, ये 7 संकेत इग्नोर न करेंऔर उमस के मौसम में ऑफिस का AC राहत की सांस देता है। लेकिन यही ठंडा माहौल डीहाइड्रेशन की वजह भी बन सकता है। दरअसल एसी की ठंडक में प्यास का एहसास कम होता है, जबकि शरीर लगातार नमी खोता रहता है। अगर ऐसे में बार-बार चाय-कॉफी पी रहे हैं तो डीहाइड्रेशन का रिस्क और बढ़ जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि दिन खत्म होते-होते सिरदर्द, थकान और सुस्ती महसूस होने लगती है। इसलिए डीहाइड्रेशन के शुरुआती संकेतों को पहचानना और समय रहते सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.
डॉक्टर से समझें इसका साइंस, दफ्तर में चाय-कॉफी कम पिएं, ये 7 संकेत इग्नोर न करेंऔर उमस के मौसम में ऑफिस का AC राहत की सांस देता है। लेकिन यही ठंडा माहौल डीहाइड्रेशन की वजह भी बन सकता है। दरअसल एसी की ठंडक में प्यास का एहसास कम होता है, जबकि शरीर लगातार नमी खोता रहता है। अगर ऐसे में बार-बार चाय-कॉफी पी रहे हैं तो डीहाइड्रेशन का रिस्क और बढ़ जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि दिन खत्म होते-होते सिरदर्द, थकान और सुस्ती महसूस होने लगती है। इसलिए डीहाइड्रेशन के शुरुआती संकेतों को पहचानना और समय रहते सावधानी बरतना बेहद जरूरी है
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