डी जी के डेस्क, नई दिल्ली। सनातन को लेकर नए बयान, संघ ने लगाया निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि के बयान को लेकर सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सनातन इस देश की आत्मा है। यह नित्य नूतन और चरित पुरातन है, जो हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और सभ्यता के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने उदयनिधि की नकारात्मक सोच को चुनाव में जवाब देने का ऐलान किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सनातन अनादि-अनंत है। यह बरगद के वृक्ष के समान है। द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन के बोलने या कुछ करने से यह खत्म नहीं होगा। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( आरएसएस ) के सर संघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि के बयान पर कही है। उदयनिधि ने इस भाषण में सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। इससे पहले भी उदयनिधि सनातन को लेकर नकारात्मक विचार रख चुके हैं। होसबले ने कहा, सनातन इस देश की आत्मा है। यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। यह एक मूल्य है जिसका नजरिया वैश्विक है और यह विश्व को एक परिवार मानता है। उदयनिधि की नकारात्मक सोच है जिसका जवाब लोगों ने चुनाव में दे दिया है। सनातन अनंत-अनादि-अविनाशी है- होसबल.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सनातन अनादि-अनंत है। यह बरगद के वृक्ष के समान है। द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन के बोलने या कुछ करने से यह खत्म नहीं होगा। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि के बयान पर कही है। उदयनिधि ने इस भाषण में सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। इससे पहले भी उदयनिधि सनातन को लेकर नकारात्मक विचार रख चुके हैं। होसबले ने कहा, सनातन इस देश की आत्मा है। यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। यह एक मूल्य है जिसका नजरिया वैश्विक है और यह विश्व को एक परिवार मानता है। उदयनिधि की नकारात्मक सोच है जिसका जवाब लोगों ने चुनाव में दे दिया है। सनातन अनंत-अनादि-अविनाशी है- होसबल





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hinduism Tamil Nadu आरएसएस संघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले सनातन धर्म उदयनिधि स्टालिन सिलेंडर बयान स्थानीय राजनीतिक दल उदयनिधि की नकारात्मक सोच क्षत्रपतंत्र ईर्नी सफलता सनातन की अनादि अवलम्बना हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति सभ्यता निर्वाचन आत्मा निर्देश उदयनिधि के बयान को खारिज उदयनिधि के बयान को चुनाव में जवाब देने का ऐलान ताजगी नाजुक कुदरत किस्से उपमुख्य गड़बोक्को शासन

United States Latest News, United States Headlines