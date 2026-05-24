डी.सी. कोतवाली में स्कूल से बाहर बुलाकर दुष्कर्म, विरोध करने बुरी तरह पीट

लक्ष्मीनगर में एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म और विरोध करने पर बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने छात्रा को स्कूल के बाहर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता हाइस्कूल की छात्रा है। आरोपित युवक ने छात्रा को धमकाया था। आरोपी की तलाश जारी है.
हरिद्वार में स्कूल से बाहर बुलाकर छात्रा से किया दुष्कर्म, विरोध करने बुरी तरह पीटा| लक्सर में एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने छात्रा को स्कूल से बाहर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म और विरोध करने पर बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। पीड़िता हाईस्कूल की छात्रा है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन घरवालों चोट के निशान देखे तो सच बाहर आ गया। पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश में पता चला है कि आरोपित ने छात्रा के शिक्षकों को भी धमकाया था। कोतवाली क्षेत्र के अकौढ़ा गांव निवासी एक युवक ने उसे स्कूल के बाहर बात करने के बहाने बुलाया था। एक कैफे के पास अंजान जगह पर दुष्कर्म किया। अगले दिन बेटी के शरीर पर चोट के निशान देखने पर मां ने पूछताछ की तो बेटी ने रोते हुए पूरी घटना बताई। मां किशोरी को साथ लेकर स्कूल पहुंची और शिक्षकों से बात की। शिक्षकों ने बताया कि आरोपित युवक उन्हें भी धमका चुका है। कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि तहरीर पर आरोपित युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है। वाराणसी: 16000 ₹ और 10 साड़ी में मां ने 12 साल की बेटी को बेचा, दो बार हुआ दुष्कर्म; तीन गिरफ्ता.
हरिद्वार में स्कूल से बाहर बुलाकर छात्रा से किया दुष्कर्म, विरोध करने बुरी तरह पीटा| लक्सर में एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने छात्रा को स्कूल से बाहर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म और विरोध करने पर बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। पीड़िता हाईस्कूल की छात्रा है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन घरवालों चोट के निशान देखे तो सच बाहर आ गया। पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश में पता चला है कि आरोपित ने छात्रा के शिक्षकों को भी धमकाया था। कोतवाली क्षेत्र के अकौढ़ा गांव निवासी एक युवक ने उसे स्कूल के बाहर बात करने के बहाने बुलाया था। एक कैफे के पास अंजान जगह पर दुष्कर्म किया। अगले दिन बेटी के शरीर पर चोट के निशान देखने पर मां ने पूछताछ की तो बेटी ने रोते हुए पूरी घटना बताई। मां किशोरी को साथ लेकर स्कूल पहुंची और शिक्षकों से बात की। शिक्षकों ने बताया कि आरोपित युवक उन्हें भी धमका चुका है। कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि तहरीर पर आरोपित युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है। वाराणसी: 16000 ₹ और 10 साड़ी में मां ने 12 साल की बेटी को बेचा, दो बार हुआ दुष्कर्म; तीन गिरफ्ता
Crime Dushkaram School Girl Oppression