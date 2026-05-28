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डेजर्ट सफारी में जीप पलटने से पुष्कर में 18 पर्यटक घायल, जांच में सुरक्षा मानकों की आलोचना

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डेजर्ट सफारी में जीप पलटने से पुष्कर में 18 पर्यटक घायल, जांच में सुरक्षा मानकों की आलोचना
डेजर्ट सफारी दुर्घटनापुष्कर जीप दुर्घटनापर्यटक चोटें
📆28-05-2026 09:17:00
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पुष्कर के रेतीले धोरों में तेज गति से चलती जीप का पलटने से 18 उदयपुरीय पर्यटक चोटिल, छह गंभीर स्थिति में, सुरक्षा मानकों पर सवाल और पुलिस की विस्तृत जांच जारी।

पुष्कर के रेतीले धोरों में डेजर्ट सफारी के दौरान गुरुवार को एक दुरघटना घटित हुई, जब तेज रफ्तार से चल रही जीप अचानक पलट गई और परिणामस्वरूप उदयपुर से आए 18 पर्यटक घायल हो गए। इन सभी घायलों को तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल तथा जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्हें सिर, हाथ, पैर और कमर आदि विभिन्न भागों में लगी चotों के लिए उपचार जारी है। स्थानीय पुलिस ने इस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है। घटना से पहले, पंकज जैन, जो मुंबई में व्यवसाय करते हैं और अपने परिवार के 18 सदस्यों के साथ पुष्कर की यात्रा पर थे, ने बताया कि सभी सदस्य जीप में सवार थे जब चालक ने धोरों में अत्यधिक गति बरती। जैन ने बताया कि उन्होंने चालक से गति कम करने का आग्रह किया, परंतु वह इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए दो जीपों में बैठाने का प्रावधान था, परंतु चालक ने सभी को एक ही वाहन में ही बैठा दिया, जिससे भीड़भाड़ और असंतुलन उत्पन्न हो गया। परिवार के कई सदस्य, जैसे शैलेन्द्र जैन, उनकी मातृभाषी रूपी देवी (75 वर्ष), पत्नी टीना जैन तथा अन्य रक्तसम्बन्धी, सभी को चोटें आईं। इनमें से छह लोगों को गंभीर चोटें लगीं, जिन्हें विशेष देखरेख के साथ जेएलएन अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं का इतिहास पहले भी रहा है; 2022 में इसी क्षेत्र में एक अन्य डेजर्ट सफारी वाहन के पलटने से नौ पर्यटक घायल हुए थे। वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग 60 सफारी वाहन कार्यरत हैं, जबकि प्रतिदिन 500 से अधिक पर्यटक यहाँ की रेत के समुद्र का आनंद लेने आते हैं। सुरक्षा मानकों की कमी और अनेक वाहनों के बिना परमिट या पंजीकरण के चलने को लेकर स्थानीय प्रशासन पर प्रश्न उठ रहा है, और यह मांग की जा रही है कि सभी वाहन सुरक्षा नियमों के अनुरूप मोडिफाई किए जाएँ.

पुष्कर के रेतीले धोरों में डेजर्ट सफारी के दौरान गुरुवार को एक दुरघटना घटित हुई, जब तेज रफ्तार से चल रही जीप अचानक पलट गई और परिणामस्वरूप उदयपुर से आए 18 पर्यटक घायल हो गए। इन सभी घायलों को तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल तथा जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्हें सिर, हाथ, पैर और कमर आदि विभिन्न भागों में लगी चotों के लिए उपचार जारी है। स्थानीय पुलिस ने इस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है। घटना से पहले, पंकज जैन, जो मुंबई में व्यवसाय करते हैं और अपने परिवार के 18 सदस्यों के साथ पुष्कर की यात्रा पर थे, ने बताया कि सभी सदस्य जीप में सवार थे जब चालक ने धोरों में अत्यधिक गति बरती। जैन ने बताया कि उन्होंने चालक से गति कम करने का आग्रह किया, परंतु वह इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए दो जीपों में बैठाने का प्रावधान था, परंतु चालक ने सभी को एक ही वाहन में ही बैठा दिया, जिससे भीड़भाड़ और असंतुलन उत्पन्न हो गया। परिवार के कई सदस्य, जैसे शैलेन्द्र जैन, उनकी मातृभाषी रूपी देवी (75 वर्ष), पत्नी टीना जैन तथा अन्य रक्तसम्बन्धी, सभी को चोटें आईं। इनमें से छह लोगों को गंभीर चोटें लगीं, जिन्हें विशेष देखरेख के साथ जेएलएन अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं का इतिहास पहले भी रहा है; 2022 में इसी क्षेत्र में एक अन्य डेजर्ट सफारी वाहन के पलटने से नौ पर्यटक घायल हुए थे। वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग 60 सफारी वाहन कार्यरत हैं, जबकि प्रतिदिन 500 से अधिक पर्यटक यहाँ की रेत के समुद्र का आनंद लेने आते हैं। सुरक्षा मानकों की कमी और अनेक वाहनों के बिना परमिट या पंजीकरण के चलने को लेकर स्थानीय प्रशासन पर प्रश्न उठ रहा है, और यह मांग की जा रही है कि सभी वाहन सुरक्षा नियमों के अनुरूप मोडिफाई किए जाएँ

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डेजर्ट सफारी दुर्घटना पुष्कर जीप दुर्घटना पर्यटक चोटें सुरक्षा मानक उल्लंघन उदयपुर

 

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