डेटिंग ऐप के जरिए 500 से अधिक महिलाओं से 2 करोड़ की ठगी, एक शातिर साइबर ठग गिरफ्तार

दक्षिण पश्चिम दिल्ली की साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे ठग को पकड़ा है जो डेटिंग और मैट्रिमोनियल ऐप का इस्तेमाल कर 500 से अधिक महिलाओं से करीब 2 करोड़ रुपये ठग चुका था। आरोपी महिलाओं को शादी का झांसा देता और ब्लैकमेल भी करता था।

दक्षिण पश्चिम दिल्ली की साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जिसने डेटिंग और मैट्रिमोनियल ऐप का इस्तेमाल करके 500 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बनाया और करीब 2 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान बिहार के बांका जिले के रहने वाले 35 वर्षीय आनंद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से चार मोबाइल फोन, आठ सिम कार्ड, तीन डेबिट कार्ड और ठगी की रकम से खरीदी गई सोने की ज्वेलरी, जिसमें चार जोड़ी कान की बालियां और पांच सोने की चेन

शामिल हैं, बरामद की है। यह ध्यान देने योग्य है कि आनंद कुमार के खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में पहले से ही दो मामले दर्ज हैं, जो उसके पिछले आपराधिक कृत्यों की ओर इशारा करते हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक महिला ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि आरोपी ने वैवाहिक वेबसाइट और एक डेटिंग ऐप के माध्यम से उससे संपर्क स्थापित किया था। धीरे-धीरे, उसने महिला को शादी का झांसा देकर रिश्ता बनाया और फिर अपने दोस्तों के माध्यम से परिवार से मिलने का नाटक भी रचा। इसके बाद, आरोपी ने अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक समस्याओं का हवाला देते हुए महिला से पैसे मांगने शुरू कर दिए, जैसे कि किसी मेडिकल इमरजेंसी या व्यवसाय में हुए नुकसान का बहाना बनाकर। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उन्होंने पैसे देने से मना किया, तो आरोपी ने उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का इस्तेमाल करके उन्हें धमकाया। उसने कहा कि वह उनके व्हाट्सएप पर यह झूठी खबर फैला देगा कि वेबकैम पर बातचीत के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस गंभीर शिकायत के बाद, पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया और अपनी जांच शुरू की। डिजिटल फुटप्रिंट्स की विस्तृत जांच के बाद, पुलिस को दो मोबाइल नंबर पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से जुड़े हुए मिले। इसी जानकारी के आधार पर, पुलिस की एक टीम ने उस क्षेत्र में छापेमारी की और सफलतापूर्वक आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए ठग आनंद कुमार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ठगी की तकनीकें अत्यंत भयावह और आपत्तिजनक थीं। अपनी बातचीत के दौरान, वह अक्सर महिलाओं से उनकी व्यक्तिगत और अंतरंग तस्वीरें और वीडियो प्राप्त कर लेता था। बाद में, वह इन संवेदनशील सामग्रियों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़ितों को ब्लैकमेल करता था। आरोपी के मोबाइल फोन की गहन जांच में यह बात सामने आई कि वह कई पीड़ितों के साथ लगातार बातचीत कर रहा था और इन बातचीत के कई डिजिटल सबूत भी मिले हैं। यह मामला साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है, खासकर डेटिंग और मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आनंद कुमार के रैकेट में कोई और भी शामिल है और क्या उसने अन्य महिलाओं को भी इसी तरह से धोखा दिया है। इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए जागरूकता और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है





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