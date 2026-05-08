डेहरी रोहतास राजमार्ग पर स्कॉर्पियो की टक्कर से एक युवक की मौत, दूसरा घायल

डेहरी रोहतास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्वजनों ने हाइवे जाम कर प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने जाम हटा दिया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

डेहरी रोहतास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार रात लगभग एक बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बिसैप दो के समीप हुई, जहां मोटरसाइकिल के परख्चे उड़ गए। इस घटना की खबर सुनते ही मृतक और घायल के परिवार में मातम छा गया। स्वजनों और ग्रामीणों ने आगजनी कर हाइवे सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने एएसपी अतुलेश झा और डेहरी थानाध्यक्ष राहुल कुमार की नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर स्वजनों को समझा बुझाकर जाम हटा दिया और घायल को अस्पताल भेज दिया। मृतक के शव को सासाराम सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक राजा चौधरी (19) रोहतास थाना के समहूता गांव का रहने वाला था, जो अपने मामा के घर कटार गांव में बगल के शादी समारोह में आया था। दूसरे घायल रंजीत चौधरी (22) इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के कटार गांव का रहने वाला है, जिसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया है। दोनों मोटरसाइकिल से ऐनीकट झारखंडी मंदिर से बारात से वापस अपने घर जा रहे थे। स्कॉर्पियो को शंकरपुर गांव के समीप से पकड़ लिया गया है और मोटरसाइकिल को थाने में रखा गया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा पैदा किया है और वे सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं.

डेहरी रोहतास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार रात लगभग एक बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बिसैप दो के समीप हुई, जहां मोटरसाइकिल के परख्चे उड़ गए। इस घटना की खबर सुनते ही मृतक और घायल के परिवार में मातम छा गया। स्वजनों और ग्रामीणों ने आगजनी कर हाइवे सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने एएसपी अतुलेश झा और डेहरी थानाध्यक्ष राहुल कुमार की नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर स्वजनों को समझा बुझाकर जाम हटा दिया और घायल को अस्पताल भेज दिया। मृतक के शव को सासाराम सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक राजा चौधरी (19) रोहतास थाना के समहूता गांव का रहने वाला था, जो अपने मामा के घर कटार गांव में बगल के शादी समारोह में आया था। दूसरे घायल रंजीत चौधरी (22) इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के कटार गांव का रहने वाला है, जिसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया है। दोनों मोटरसाइकिल से ऐनीकट झारखंडी मंदिर से बारात से वापस अपने घर जा रहे थे। स्कॉर्पियो को शंकरपुर गांव के समीप से पकड़ लिया गया है और मोटरसाइकिल को थाने में रखा गया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा पैदा किया है और वे सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं





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डेहरी रोहतास राजमार्ग स्कॉर्पियो टक्कर बाइक सवार युवक मौत और घायल हाइवे जाम

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