डॉक्टर ने महिला को समझाया- प्रेग्नेंसी के दौरान दी गई दवाएं मां की सेहत सुधारने के लिए होती हैं, न कि बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए

एक महिला ने दो नवजात शिशुओं को देखने के बाद डॉक्टर को यह कहकर हैरान कर दिया कि 'मुझे भी ऐसे गोलू-मोलू बच्चे चाहिए, इसकी मम्मी को आपने दवा दी है, वही दवा मुझे भी दे दो।'
मुझे भी गोलू-मोलू बच्चा चाहिए, इसकी मम्मी वाली दवा दे दो’ महिला की मांग सुन डॉक्टर हैरान, बोलीं-सच जानोप्रेग्नेंसी को लेकर समाज में तमाम तरह के मिथक हैं। इन्हीं में से एक यह भी है कि प्रेग्नेंसी के दौरान कुछ खास दवाइयां लेने से होने वाले बच्चे का वजन बढ़ जाता है। हालांकि, इस मामले में डॉ.
दधीचि ने साफ बताया कि महिलाओं को इस दौरान दी जाने वाली दवाइयां मां की सेहत सुधारने के लिए होती हैं, न कि बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए। ‘मुझे भी गोलू-मोलू बच्चा चाहिए, इसकी मम्मी वाली दवा दे दो’ (लेख में यूज की गईं सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं।
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