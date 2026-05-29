डॉन 3 विवाद: क्या रणवीर सिंह को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है?

रणवीर सिंह और डॉन 3 विवाद की पूरी कहानी, FWICE के नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव से लेकर टारगेटिंग के आरोपों तक। जानिए क्या है इस विवाद की सच्चाई और बॉलीवुड की राजनीति।

बॉलीवुड में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी विवाद की हो रही है तो वह है रणवीर सिंह और ' डॉन 3 ' को लेकर खड़ा हुआ बड़ा विवाद । एक तरफ जहां रणवीर सिंह को इंडस्ट्री का सबसे एनर्जेटिक और एक्सपेरिमेंटल स्टार माना जाता है वहीं दूसरी तरफ अचानक उनके खिलाफ FWICE के बैन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी फैंस लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या रणवीर सिंह को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है?

इस विवाद ने बॉलीवुड के पावर गेम और स्टार सिस्टम को उजागर किया है। रणवीर सिंह की हालिया फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ ऐसा कदम उठाना इंडस्ट्री की राजनीति पर सवाल उठाता है। साल 2023 में फरहान अख्तर ने जब 'डॉन 3' की घोषणा की थी तब उन्होंने रणवीर सिंह को नए डॉन के रूप में कास्ट किया। इस फैसले को लेकर शुरू से ही विवाद था क्योंकि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे दिग्गजों के बाद किसी और को डॉन की भूमिका में स्वीकार करना फैंस के लिए मुश्किल था। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के फैंस ने रणवीर को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। हालांकि फरहान अख्तर ने रणवीर के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पाई। पहले कियारा आडवाणी ने फिल्म छोड़ी फिर विक्रांत मैसी भी प्रोजेक्ट से अलग हो गए। लगातार देरी के कारण फिल्म मुश्किल में आ गई। इस बीच रणवीर सिंह अपनी दूसरी फिल्मों में व्यस्त हो गए और फरहान अख्तर भी '120 बहादुर' जैसे प्रोजेक्ट्स में थे। स्क्रिप्ट और क्रिएटिव दिशा को लेकर दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब खबर आई कि रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' छोड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर फिल्म की स्क्रिप्ट और कुछ क्रिएटिव फैसलों से खुश नहीं थे। इसके बाद एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर से करीब 40 से 45 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई मांगी। मेकर्स का दावा था कि एक्टर के बाहर होने से फिल्म को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। मामला तब और गंभीर हो गया जब फरहान अख्तर ने इसे FWICE तक पहुंचाया। FWICE ने रणवीर के खिलाफ 'नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव' जारी कर दिया यानी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से रणवीर के साथ काम न करने की अपील की गई। इस फैसले ने पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी। कई लोगों ने इसे गलत बताया जबकि कुछ का कहना था कि रणवीर सिंह को टारगेट किया जा रहा है। ये सवाल अब सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड गलियारों तक गूंज रहा है। रणवीर सिंह के फैंस का कहना है कि इंडस्ट्री में इससे पहले भी कई स्टार्स फिल्मों से बाहर होते रहे हैं लेकिन इस तरह का कड़ा कदम शायद ही कभी देखने को मिला हो। कई यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि रणवीर को एक आसान टारगेट बना दिया गया है क्योंकि एक्टर अपनी बात खुलकर सामने नहीं रखते और बॉलीवुड इमेज में फिट नहीं बैठते। इस पूरे मामले ने बॉलीवुड की पॉलिटिक्स पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह प्रोफेशनल मामला बता रहे हैं उनका कहना है कि अगर किसी एक्टर की वजह से करोड़ों का नुकसान होता है तो प्रोड्यूसर्स को कार्रवाई करने का अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि इंडस्ट्री में बड़े स्टार्स के लिए अलग नियम और बाकी कलाकारों के लिए अलग रवैया अपनाया जाता है। यही वजह है कि रणवीर सिंह के मामले को लेकर 'टारगेटिंग' की बहस शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद बढ़ने के बाद सलमान खान ने भी इस मामले को सुलझाने की कोशिश की है। सलमान खान ने रणवीर और फरहान से फोन पर बातचीत की और मेल-मिलाप कराने का प्रयास किया। एक्टर का मानना है कि किसी को भी ये न लगे कि उनका काम बिगाड़ा जा रहा है। सलमान ने दोनों को ये भी सलाह दी कि एक इंडस्ट्री के रूप में सोचें और विवाद थमने के बाद मिलकर एक नया प्रोजेक्ट पर साथ काम करें। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार FWICE का 'नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव' पूरी तरह कानूनी बैन नहीं है। ये किसी भी कलाकार को नई फिल्म करने और साइन करने से नहीं रोकता है। वहीं अगर किसी कलाकार के करियर को इससे नुकसान पहुंचता है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। जिस तरह से ये मामला बढ़ा हुआ है ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कानूनी मोड ले ले। एक तरफ जहां बॉलीवुड के तमाम स्टार्स ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है तो दूसरी ओर रणवीर के फैंस इसे साजिश बता रहे हैं। इतना ही नहीं ऑथर और कॉलम्निस्ट शोभा डे ने भी डॉन 3 विवाद को साजिश बताया है





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