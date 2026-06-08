डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 340 स्नातकों को पदवियां, राज्यपाल ने किया सम्मान

15 जून को लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित दीक्षांत समारोह में 340 स्नातकों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और यूनेस्को विशेषज्ञ डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने मुख्य भूमिका निभाई।

लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का वार्षिक दीक्षांत समारोह इस वर्ष 15 जून को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में आयोजित किया गया। इस समारोह में संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 340 योग्य स्नातकों को पदवियाँ प्रदान की गईं। समारोह की शुरुआत में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई और मेधावियों को सम्मानित करने का कर्तव्य संभाला। उन्होंने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान किए, जिससे छात्रों के शैक्षणिक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। कार्यक्रम के दौरान यूनेस्को के बायो‑एथिक्स कार्यक्रम के राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रमुख डॉ.

वेद प्रकाश मिश्र ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और भारतीय स्वास्थ्य शिक्षा में नैतिक दिशा‑निर्देशों के महत्व पर प्रकाश डाला। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए, जिन्होंने युवा डॉक्टरों को भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रेरित किया। विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विशेष मान्यताएँ दी गईं। एमबीबीएस और पीजी, सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में प्रत्येक शाखा के 12 श्रेष्ठ छात्रों को पदक और प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया। बीएससी नर्सिंग और एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन के एक‑एक छात्र को भी उनके शैक्षणिक उत्कृष्टता के कारण विशिष्ट सम्मान प्रदान किया गया। इसके अलावा, संस्थान ने चांसलर मेडल और डायरेक्टर मेडल भी आवंटित किए, जो पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को ऊँचा रखने का प्रतीक माने जाते हैं। समारोह के बाद आयोजित एक छोटे स्तर के संवाद सत्र में भागीदारों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, रोग‑निवारक कार्यक्रम और भविष्य के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नवाचार के बारे में चर्चा की। इस मंच ने छात्रों, शिक्षकों और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच सहयोग को सुदृढ़ किया और आगामी वर्षों में अनुसंधान एवं क्लिनिकल प्रशिक्षण के क्षेत्रों में नई पहल की रूपरेखा तैयार की। कुल मिलाकर, यह दीक्षांत समारोह न केवल शैक्षणिक उपलब्धियों को मान्यता देता है, बल्कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए नई ऊर्जा और दिशा भी प्रदान करता है





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