डॉ. श्रीनिवास राव माधवराम की सफलता के सफर

डॉ. श्रीनिवास राव माधवराम एक अनुभवी चिकित्सक और इंटरनल मेडिसिन में एमडी हैं जो अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला करने के बाद खेती को अपना लिया। उन्होंने अपनी शुरुआत में केवल अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक फल और सब्जियां उगाना चाहा, लेकिन जब उन्होंने पहली बार ड्रैगन फ्रूट के 3,000 पौधे लगाए तो 90% खराब हो गए। इस फेलियर ने उन्हें यह एहसास कराया कि बिना तकनीकी ज्ञान और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के सफल खेती मुमकिन नहीं है। उन्होंने भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR) से संपर्क किया और दुनिया भर से ड्रैगन फ्रूट के सबसे बड़े उत्पादक देश 'वियतनाम' का रुख किया। वहां की एडवांस कृषि तकनीकों का गहन अध्ययन करने के बाद, उन्होंने नेशनल ब्‍यूरो ऑफ प्‍लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यानी NBPGR के साथ मिलकर दुनिया भर से ड्रैगन फ्रूट की 36 ज्‍यादा उपज वाली किस्मों के पौधे को कानूनी रूप से भारत में आयात किया। जब उनकी 20 एकड़ की खेती सफल होने लगी तो आस-पास के किसान उनसे सलाह लेने आने लगे। इसे देखते हुए उन्होंने 'डेक्कन एक्जॉटिक्स' को एक किसान-उत्पादक संगठन के रूप में रजिस्‍टर किया। आज यह एफपीओ 23 राज्यों के 3,700 से अधिक किसानों का मजबूत नेटवर्क बन चुका है। उनका मॉडल आज सफल बिजनेस बन चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में डेक्कन एक्जॉटिक्स और उनके संयुक्त उद्यम (आईजी डेक्‍कन) ने कुल 3.39 करोड़ रुपये का रेवेन्‍यू हासिल किया है। उनका फोकस केवल फल बेचने तक सीमित नहीं है। वह वैल्‍यू ऐडेड प्रोडक्‍टों जैसे 'कोल्ड-प्रेस्ड एवोकैडो ऑयल' पर भी काम कर रहे हैं। उनका टारगेट भारतीय किसानों को ग्‍लोबल विदेशी फल व्यापार में अग्रणी बनाना और ग्रामीण आय को टिकाऊ बनाना है। इसके लिए उन्हें 'इंडियन एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज' की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है।

डॉ.

श्रीनिवास राव माधवराम एक अनुभवी चिकित्सक और इंटरनल मेडिसिन में एमडी हैं जो अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला करने के बाद खेती को अपना लिया। उन्होंने अपनी शुरुआत में केवल अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक फल और सब्जियां उगाना चाहा, लेकिन जब उन्होंने पहली बार ड्रैगन फ्रूट के 3,000 पौधे लगाए तो 90% खराब हो गए। इस फेलियर ने उन्हें यह एहसास कराया कि बिना तकनीकी ज्ञान और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के सफल खेती मुमकिन नहीं है। उन्होंने भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR) से संपर्क किया और दुनिया भर से ड्रैगन फ्रूट के सबसे बड़े उत्पादक देश 'वियतनाम' का रुख किया। वहां की एडवांस कृषि तकनीकों का गहन अध्ययन करने के बाद, उन्होंने नेशनल ब्‍यूरो ऑफ प्‍लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यानी NBPGR के साथ मिलकर दुनिया भर से ड्रैगन फ्रूट की 36 ज्‍यादा उपज वाली किस्मों के पौधे को कानूनी रूप से भारत में आयात किया। जब उनकी 20 एकड़ की खेती सफल होने लगी तो आस-पास के किसान उनसे सलाह लेने आने लगे। इसे देखते हुए उन्होंने 'डेक्कन एक्जॉटिक्स' को एक किसान-उत्पादक संगठन के रूप में रजिस्‍टर किया। आज यह एफपीओ 23 राज्यों के 3,700 से अधिक किसानों का मजबूत नेटवर्क बन चुका है। उनका मॉडल आज सफल बिजनेस बन चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में डेक्कन एक्जॉटिक्स और उनके संयुक्त उद्यम (आईजी डेक्‍कन) ने कुल 3.39 करोड़ रुपये का रेवेन्‍यू हासिल किया है। उनका फोकस केवल फल बेचने तक सीमित नहीं है। वह वैल्‍यू ऐडेड प्रोडक्‍टों जैसे 'कोल्ड-प्रेस्ड एवोकैडो ऑयल' पर भी काम कर रहे हैं। उनका टारगेट भारतीय किसानों को ग्‍लोबल विदेशी फल व्यापार में अग्रणी बनाना और ग्रामीण आय को टिकाऊ बनाना है। इसके लिए उन्हें 'इंडियन एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज' की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है





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