डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर जल्दबाजी करने से इनकार करते हुए कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर बातचीत की जल्दबाजी करने से इनकार करते हुए कहा है कि ईरान के साथ समझौता करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। उन्होंने रविवार को कहा कि बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ एक बेहद घटिया डील की थी। ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। ऐसे में मैंने अमेरिकी वार्ताकारों से कहा है कि वह समझौते में जल्दबाजी ना करें। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका-ईरान के बीच समझौता आखिरी चरण में है। उनके ताजा पोस्ट को समझौते के फिलहाल टल जाने की तरह देखा जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर बातचीत की जल्दबाजी करने से इनकार करते हुए कहा है कि ईरान के साथ समझौता करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। उन्होंने रविवार को कहा कि बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ एक बेहद घटिया डील की थी। ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। ऐसे में मैंने अमेरिकी वार्ताकारों से कहा है कि वह समझौते में जल्दबाजी ना करें। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका-ईरान के बीच समझौता आखिरी चरण में है। उनके ताजा पोस्ट को समझौते के फिलहाल टल जाने की तरह देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम को सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा कि हमारे देश की ओर से अब तक की गई सबसे खराब डील्स में से एक वह डील थी, जो बराक ओबामा प्रशासन के नौसिखिया लोगों ने ईरान से की थी। उनके सामने जो रखा गया, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करके उसे लागू कर दिया। ऐसा दोबारा ना हो, इस पर हमारी नजर है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि बराक ओबामा के समय हुई डील ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खोल दिया था। अब चीजें अलग हैं क्योंकि ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है वह अलग है। हम इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हैं कि ईरान के पास परमाणु नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वार्ता व्यवस्थित और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। मैंने अपने प्रतिनिधियों को कहा है कि वे डील को लेकर जल्दबाजी ना करें, क्योंकि समय हमारे पक्ष में है। हमने ये भी साफ कर दिया है कि डील पर दस्तखत होने तक होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान के साथ जब तक डील की पुष्टि नहीं हो जाती और उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक यह नाकेबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को अपना पूरा समय लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ सही हो। वह पश्चिम एशिया के सभी देशों को उनके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देंगे। उन्होंने कहा, 'ऐतिहासिक अब्राहम समझौते में शामिल देशों के साथ जुड़ने से यह समर्थन और सहयोग ज्यादा मजबूत होगा। हो सकता है कि ईरान भी कभी इस समझौते में शामिल होना चाहे।' ट्रंप की ओर से लगातार आ रहे बयानों के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा था कि आयतुल्लाह खामेनेई ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात कही थी। हम भी दुनिया को इस पर भरोसा दिलाने के लिए तैयार हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि उनकी सरकार ने अपना रुख मध्यस्थ पाकिस्तान को बता दिया है। तेहरान ने साफ किया है कि ईरानी वार्ताकार देश की गरिमा और सम्मान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी मीडिया ने बताया है कि अभी तक जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। उसमें ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों और तेल पर लगे प्रतिबंधों से जुड़े मामले प्रमुख हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर बातचीत की जल्दबाजी करने से इनकार करते हुए कहा है कि ईरान के साथ समझौता करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। उन्होंने रविवार को कहा कि बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ एक बेहद घटिया डील की थी। ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। ऐसे में मैंने अमेरिकी वार्ताकारों से कहा है कि वह समझौते में जल्दबाजी ना करें। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका-ईरान के बीच समझौता आखिरी चरण में है। उनके ताजा पोस्ट को समझौते के फिलहाल टल जाने की तरह देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम को सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा कि हमारे देश की ओर से अब तक की गई सबसे खराब डील्स में से एक वह डील थी, जो बराक ओबामा प्रशासन के नौसिखिया लोगों ने ईरान से की थी। उनके सामने जो रखा गया, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करके उसे लागू कर दिया। ऐसा दोबारा ना हो, इस पर हमारी नजर है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि बराक ओबामा के समय हुई डील ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खोल दिया था। अब चीजें अलग हैं क्योंकि ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है वह अलग है। हम इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हैं कि ईरान के पास परमाणु नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वार्ता व्यवस्थित और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। मैंने अपने प्रतिनिधियों को कहा है कि वे डील को लेकर जल्दबाजी ना करें, क्योंकि समय हमारे पक्ष में है। हमने ये भी साफ कर दिया है कि डील पर दस्तखत होने तक होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान के साथ जब तक डील की पुष्टि नहीं हो जाती और उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक यह नाकेबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को अपना पूरा समय लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ सही हो। वह पश्चिम एशिया के सभी देशों को उनके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देंगे। उन्होंने कहा, 'ऐतिहासिक अब्राहम समझौते में शामिल देशों के साथ जुड़ने से यह समर्थन और सहयोग ज्यादा मजबूत होगा। हो सकता है कि ईरान भी कभी इस समझौते में शामिल होना चाहे।' ट्रंप की ओर से लगातार आ रहे बयानों के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा था कि आयतुल्लाह खामेनेई ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात कही थी। हम भी दुनिया को इस पर भरोसा दिलाने के लिए तैयार हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि उनकी सरकार ने अपना रुख मध्यस्थ पाकिस्तान को बता दिया है। तेहरान ने साफ किया है कि ईरानी वार्ताकार देश की गरिमा और सम्मान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी मीडिया ने बताया है कि अभी तक जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। उसमें ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों और तेल पर लगे प्रतिबंधों से जुड़े मामले प्रमुख हैं





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