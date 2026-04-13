डोनाल्ड ट्रंप का विवादित सोशल मीडिया पोस्ट: खुद को यीशु मसीह के रूप में दिखाया, धार्मिक भावनाएं आहत

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए खुद को यीशु मसीह के रूप में दिखाया, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना से पहले, उन्होंने पोप लियो XIV की आलोचना की और धार्मिक प्रतीकों के उपयोग पर सवाल उठाए गए।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक विवाद ित पोस्ट वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने खुद को ईसा मसीह के रूप में दर्शाया है। यह कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह का कदम उठाया है, इससे पहले भी वे इस तरह के बयानों और पोस्ट के कारण चर्चा में रहे हैं। इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोगों ने इसे अपमानजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है, जबकि उनके समर्थकों ने इसे एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति माना है। ट्रंप ने हाल ही में कैथोलिक

चर्च के प्रमुख पोप लियो XIV पर भी निशाना साधा था, उनके नेतृत्व और विचारों पर सवाल उठाते हुए। फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटते समय उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे पोप के काम से संतुष्ट नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि वे पोप लियो के प्रशंसक नहीं हैं, उनका मानना है कि वे बहुत उदारवादी हैं और अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पोप पर कट्टरपंथी वामपंथियों को खुश करने का आरोप भी लगाया। यह टिप्पणी उस समय आई जब पोप लियो XIV ने अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की थी, जिसे ट्रंप की नीतियों पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देखा गया। ट्रंप ने पोप की आलोचना करते हुए लिखा कि पोप लियो अपराध के मुद्दे पर कमजोर हैं और विदेश नीति के लिए भी सही नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे ऐसे पोप को पसंद नहीं करते जो यह मानते हों कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है। ट्रंप की ये टिप्पणियां उनके राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण को उजागर करती हैं, जो अक्सर विवादों का कारण बनती हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने खुद को यीशु मसीह जैसे रूप में दिखाया। इस तस्वीर में वह एक बीमार व्यक्ति को स्पर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग उन्हें श्रद्धा से देख रहे हैं। यह छवि सोशल मीडिया पर तेजी से फैली और इसने लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त कीं। कई लोगों ने इस तरह की तुलना को ईशनिंदा करार दिया और इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया। दूसरी ओर, ट्रंप के समर्थकों ने इसे प्रेरणादायक और प्रतीकात्मक माना, जो उनके राजनीतिक संदेश को मजबूत करता है। ट्रंप का यह कदम दिखाता है कि वे कैसे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। इससे पहले, व्हाइट हाउस में आयोजित ईस्टर लंच के दौरान ट्रंप का एक बयान भी विवादों में आ गया था, जिसमें उन्होंने खुद को राजा के रूप में संदर्भित किया था, जिससे लोगों ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। व्हाइट हाउस की आध्यात्मिक सलाहकार पाउला व्हाइट-कैन ने भी एक धार्मिक कार्यक्रम में ट्रंप के राजनीतिक जीवन की तुलना यीशु मसीह के जीवन से की थी, जिससे विवाद और गहरा गया। इन घटनाओं से पता चलता है कि ट्रंप किस तरह से धार्मिक और राजनीतिक पहलुओं को मिलाकर जनता को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके समर्थकों में एक मजबूत भावना पैदा होती है





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