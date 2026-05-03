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डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी, कहा- युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा

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डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी, कहा- युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा
डोनाल्ड ट्रंपईरानसैन्य हमला
📆03-05-2026 01:53:00
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है और कहा कि अगर तेहरान ने कोई बदसलूकी की तो अमेरिका फिर से सैन्य हमला शुरू कर सकता है। उन्होंने ईरान के ताजा प्रस्ताव पर संदेह जताया और कहा कि यह युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईरान ने एक 14-सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें युद्धविराम और सुरक्षा गारंटी की मांग की गई है।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान ने कोई बदसलूकी की तो अमेरिका फिर से सैन्य हमला शुरू कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि वह ईरान की ओर से पेश किए गए ताजा प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इस प्रस्ताव पर संदेह जताया कि तेहरान का यह प्रस्ताव युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें प्रस्ताव की रूपरेखा के बारे में जानकारी मिली है और उन्हें जल्द ही इसका सटीक मसौदा सौंपा जाएगा। कुछ देर बाद, अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में उन्होंने संकेत दिया कि इस प्रस्ताव पर अमेरिका का सहमत होना मुश्किल है। उन्होंने तेहरान को धमकी दी कि ईरान ने अभी तक अपने अपराधों के लिए पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। ट्रंप ने कहा, मैं जल्द ही उस योजना की समीक्षा करूंगा, जो ईरान ने अभी-अभी हमें भेजी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगी, क्योंकि पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ उन्होंने जो किया है, उसके लिए उन्होंने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। ईरान का 14-सूत्रीय प्रस्ताव क्या है?

ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह प्रस्ताव सभी मोर्चों पर युद्ध को खत्म करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने का मकसद रखता है। यह योजना अस्थायी युद्धविराम को खारिज करती है और इसके बजाय 30 दिनों के भीतर एक स्थायी समाधान पर जोर देती है। प्रस्ताव में सुरक्षा गारंटी की मांग शामिल है, ताकि भविष्य में ईरान पर कोई हमला न हो। इसमें इलाके से अमेरिकी सेना की वापसी और नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने की बात कही गई है। प्रस्ताव में ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को जारी करने और प्रतिबंधों और सैन्य दबाव से जुड़े मुआवजे की मांग है। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए एक नई शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। अमेरिका के पाले में गेंद ईरान का ताजा प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि यह प्रस्ताव थोपे गए युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि गेंद अब अमेरिका के पाले में है। अमेरिका को तय करना है कि वह कूटनीति चुने या टकराव का रास्ता अपनाए

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डोनाल्ड ट्रंप ईरान सैन्य हमला युद्धविराम कूटनीति

 

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