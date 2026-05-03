डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी, कहा- युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है और कहा कि अगर तेहरान ने कोई बदसलूकी की तो अमेरिका फिर से सैन्य हमला शुरू कर सकता है। उन्होंने ईरान के ताजा प्रस्ताव पर संदेह जताया और कहा कि यह युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईरान ने एक 14-सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें युद्धविराम और सुरक्षा गारंटी की मांग की गई है।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान ने कोई बदसलूकी की तो अमेरिका फिर से सैन्य हमला शुरू कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि वह ईरान की ओर से पेश किए गए ताजा प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इस प्रस्ताव पर संदेह जताया कि तेहरान का यह प्रस्ताव युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें प्रस्ताव की रूपरेखा के बारे में जानकारी मिली है और उन्हें जल्द ही इसका सटीक मसौदा सौंपा जाएगा। कुछ देर बाद, अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में उन्होंने संकेत दिया कि इस प्रस्ताव पर अमेरिका का सहमत होना मुश्किल है। उन्होंने तेहरान को धमकी दी कि ईरान ने अभी तक अपने अपराधों के लिए पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। ट्रंप ने कहा, मैं जल्द ही उस योजना की समीक्षा करूंगा, जो ईरान ने अभी-अभी हमें भेजी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगी, क्योंकि पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ उन्होंने जो किया है, उसके लिए उन्होंने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। ईरान का 14-सूत्रीय प्रस्ताव क्या है?

ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह प्रस्ताव सभी मोर्चों पर युद्ध को खत्म करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने का मकसद रखता है। यह योजना अस्थायी युद्धविराम को खारिज करती है और इसके बजाय 30 दिनों के भीतर एक स्थायी समाधान पर जोर देती है। प्रस्ताव में सुरक्षा गारंटी की मांग शामिल है, ताकि भविष्य में ईरान पर कोई हमला न हो। इसमें इलाके से अमेरिकी सेना की वापसी और नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने की बात कही गई है। प्रस्ताव में ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को जारी करने और प्रतिबंधों और सैन्य दबाव से जुड़े मुआवजे की मांग है। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए एक नई शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। अमेरिका के पाले में गेंद ईरान का ताजा प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि यह प्रस्ताव थोपे गए युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि गेंद अब अमेरिका के पाले में है। अमेरिका को तय करना है कि वह कूटनीति चुने या टकराव का रास्ता अपनाए





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

डोनाल्ड ट्रंप ईरान सैन्य हमला युद्धविराम कूटनीति

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 14 : திடீர் பண யோகம், அதிர்ஷ்டம் பெறும் லக்கி ராசிகள்..!November 14 Rasipalan | நவம்பர் 14, வியாழக்கிழமை இன்றைய ராசிபலன் சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமும், பண யோகம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன.

Read more »

Today Bank Holiday: सोमवार को अंबेडकर जयंती पर बैंक खुलेंगे या नहीं? कोई भी प्लान बनाने से पहले चेक कर लें अपने राज्य का नाम14 April Bank Holiday: सोमवार 14 अप्रैल को डॉ.

Read more »

நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!Tomorrow Friday (November 14) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 14) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.

Read more »

தினசரி ராசிபலன்: ஐப்பசி 28 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் பிறக்கும்!November 14 Today Rasipalan: ஐப்பசி மாதம் 28ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 14), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Read more »

இன்றைய ராசிபலன்: (டிசம்பர் 14, 2025): செலவுகள் நிறைந்த நாள்!December 14 Today Rasi Palan: இன்றைய ராசிபலன் - டிசம்பர் 14 ஞாயிற்றுக்கிழமை, 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Read more »

होर्मुज में तनाव के बीच 14 भारतीय जहाज सुरक्षित निकले, 14 अब भी फंसे: एमईएहोर्मुज में तनाव के बीच 14 भारतीय जहाज सुरक्षित निकले, 14 अब भी फंसे: एमईए

Read more »