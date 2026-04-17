डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की की तारीफ, पश्चिम एशिया तनाव पर हुई अहम बातचीत

अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर प्रशंसा की और दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर 40 मिनट तक फोन पर बातचीत की। इस बातचीत ने भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती और वैश्विक संकट के समय संवाद के महत्व को उजागर किया।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक कूटनीति में एक अहम हलचल देखने को मिली, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर प्रशंसा की। दोनों नेताओं के बीच हाल ही में हुई फोन पर बातचीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई, जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल हो चुकी थी और क्षेत्र में तनाव चरम पर था। ट्रंप ने इस बातचीत को 'बहुत अच्छी' बताते हुए कहा कि मोदी उनके 'भारत के दोस्त' हैं और वे

शानदार काम कर रहे हैं। इस बातचीत का मुख्य फोकस पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति रहा। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने और तनाव कम करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बातचीत की जानकारी साझा करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही, होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला और सुरक्षित बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया गया, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिकी दूत सर्गियो गोर के अनुसार, बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा, 'हम सब आपको प्यार करते हैं।' यह बयान दोनों नेताओं के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाता है, जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। यह इस साल दोनों नेताओं के बीच तीसरी बातचीत थी, यानी चार महीने में दोनों ने फोन कॉल पर चार बार बातचीत की है। इससे पहले भी वे कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। 2 फरवरी को द्विपक्षीय व्यापार समझौते, 24 मार्च को क्षेत्रीय हालात पर चर्चा, और हालिया कॉल में पश्चिम एशिया के तनाव पर बातचीत हुई। ईरान पर हमलों के बाद यह दूसरी बार था जब दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर विस्तार से बात की। सीजफायर के बीच कूटनीतिक प्रयास फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच 15 दिनों का युद्धविराम लागू है, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। ऐसे में भारत और अमेरिका जैसे देशों के बीच संवाद को शांति बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई यह बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यह न केवल भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि वैश्विक संकट के समय सहयोग और संवाद की अहमियत को भी उजागर करती है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह कूटनीतिक तालमेल पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कितना सफल होता है





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