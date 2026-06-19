डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बदनाम किया 'महान नेता' और 'मजबूत इंसान' कहकर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इंटरव्यू में जमकर तारीफ की। ट्रंप ने मोदी को महान नेता बताया, युद्ध से दूर रहने की समझदारी की प्रशंसा की और कहा कि भारत सबसे बड़ा देश है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर जमकर तारीफ की। एक इंटरव्यू में, ट्रंप ने कहा कि उन्हें मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सबसे ज्यादा पसंद हैं क्योंकि दोनों ताकत, प्रभाव और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता के मामले में महान हैं। ट्रंप ने मोदी को एक ' महान नेता ' और 'मजबूत इंसान' बताया और कहा कि वे युद्ध से दूर रहते हैं जो समझदारी भरी बात है। उनके शब्दों में, मोदी 1.

5 अरब लोगों का नेतृत्व करते हैं और भारत सबसे बड़ा देश है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब अमेरिका भारत के साथ निष्पक्ष व्यापार करता है, हालांकि पहले भारत ने अमेरिका को 'ठगा', लेकिन वह उन्हें दोष नहीं देते क्योंकि उनके देश के 'बेवकूफ नेता' उस समय सत्तमें थे। ट्रंप ने कहा कि वे भारत के साथ बहुत व्यापार करते हैं, लेकिन अब यह व्यापार निष्पक्ष है। मोदी 12 साल से ज्यादा समय से सत्ता में हैं और शांति के साथ कार्य करते हैं, हालांकि ट्रंप ने उन्हें शांत स्वभाव का इंसान नहीं बताया बल्कि कहा कि वे बहुत सख्त मिजाज के व्यक्ति हैं। ट्रंप और मोदी ने फ्रांस में G-7 समिट के दौरान मुलाकात की थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनावमित संबंधों को सुधारना था। ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ भी की





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