डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नष्ट करने के लिए यूरेनियम सौंपने की मांग की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की मांग की है ताकि उसे नष्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि यूरेनियम को या तो अमेरिका ले जाकर खत्म किया जाए या अंतरराष्ट्रीय निगरानी में किसी तय स्थान पर नष्ट किया जाए। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इसको या तो ईरान से बाहर ले जाया जाए या फिर किसी अन्य स्वीकार्य स्थान पर नष्ट किया जाए। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यूरेनियम को नष्ट करने की इस पूरी प्रक्रिया और घटनाक्रम के दौरान परमाणु ऊर्जा आयोग या उसके समकक्ष किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था को गवाह के रूप में वहां मौजूद होना चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप देना चाहिए ताकि उसे नष्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि यूरेनियम को या तो अमेरिका ले जाकर खत्म किया जाए या अंतरराष्ट्रीय निगरानी में किसी तय स्थान पर नष्ट किया जाए। उनका यह बयान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आया है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर चल रही चर्चा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने एक बार फिर अपनी इस मांग को दोहराया कि ईरान को अपने पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम का पूरा भंडार नष्ट करने के लिए अमेरिका को सौंप देना चाहिए। ट्रंप ने साफ किया कि इसको या तो ईरान से बाहर ले जाया जाए या फिर किसी तय स्थान पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी में पूरी तरह नष्ट किया जाए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा, 'एनरिच्ड यूरेनियम (न्यूक्लियर डस्ट) को या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि उसे यहां लाकर नष्ट किया जा सके, या फिर अधिक बेहतर विकल्प यह होगा किके साथ मिलकर और आपसी समन्वय से इसे वहीं (ईरान में) या किसी अन्य स्वीकार्य स्थान पर नष्ट किया जाए.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप देना चाहिए ताकि उसे नष्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि यूरेनियम को या तो अमेरिका ले जाकर खत्म किया जाए या अंतरराष्ट्रीय निगरानी में किसी तय स्थान पर नष्ट किया जाए। उनका यह बयान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आया है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर चल रही चर्चा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने एक बार फिर अपनी इस मांग को दोहराया कि ईरान को अपने पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम का पूरा भंडार नष्ट करने के लिए अमेरिका को सौंप देना चाहिए। ट्रंप ने साफ किया कि इसको या तो ईरान से बाहर ले जाया जाए या फिर किसी तय स्थान पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी में पूरी तरह नष्ट किया जाए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा, 'एनरिच्ड यूरेनियम (न्यूक्लियर डस्ट) को या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि उसे यहां लाकर नष्ट किया जा सके, या फिर अधिक बेहतर विकल्प यह होगा किके साथ मिलकर और आपसी समन्वय से इसे वहीं (ईरान में) या किसी अन्य स्वीकार्य स्थान पर नष्ट किया जाए
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