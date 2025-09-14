डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल का बचाव किया: चार्ली किर्क हत्या मामले में

चार्ली किर्क की हत्या के बाद एफबीआई प्रमुख काश पटेल ने तेजी से अपराधी को गिरफ्तार करने का दावा किया था।

यूटा के ओरेम में बुधवार को (10 सितंबर) चार्ली किर्क की मौत हो गई थी. इस हमले के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के प्रमुख काश पटेल उस समय विवादों में आ गए थे जब उन्होंने महज 33 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कर दिया था. एफबीआई निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि गोलीबारी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हिरासत में है. वहीं स्थानीय अधिकारियों ने काश पटेल के इस दावे का खंडन कर दिया. इस विवादित बयान को लेकर कई घंटों तक भ्रम की स्थिति बनी रही.

हालांकि बाद में एफबीआई ने ये स्पष्ट कर दिया था कि घटना के बाद दो लोगों से पूछताछ की गई थी और फिर उन्हें छोड़ दिया गया था. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन विवादों से काश पटेल का बचाव किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एफबीआई निदेशक काश पटेल का न सिर्फ बचाव किया बल्कि उनकी कंजर्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या की जांच के को लेकर काश पटेल की तारीफ भी कर दी. काश पटेल पर नौकरशाही के अंदर और राजनीतिक सहयोगियों से बढ़ती आलोचना के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मैं एफबीआई पर बहुत गर्व करता हूं. काश पटेल और बाकी टीम ने मिलकर शानदार काम किया है.' काश पटेल के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बीच उनकी आलोचना तो हुई लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काश पटेल के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए हैं. चार्ली किर्क की हत्या का आरोपी एफबीआई की हिरासत में है. रिपब्लिकन गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार कर लिया है. जिसे बिना जमानत के हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है. अभियोजकों के अगले सप्ताह उसके खिलाफ औपचारिक आरोप दर्ज करने की उम्मीद है. रॉबिन्सन पर टर्निंग पॉइंट यूएसए के 31 वर्षीय संस्थापक किर्क की घातक गोली मारकर हत्या करने का आरोप है, जो यूटा वैली यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान आरोपी ने स्नाइपर गन से उन्हें गोली मार दी थी. इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी





