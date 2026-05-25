डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमेरिकी की बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है. उनका मानना है कि ये या तो सभी के लिए बहुत बड़ी डील साबित होगी, या फिर कोई समझौता नहीं होगा. ऐसी स्थिति में दुनिया फिर युद्ध के मैदान में लौट जाएगी. पहले से कहीं बड़े पैमाने पर गोलीबारी शुरू हो सकती है, जिसे कोई भी नहीं चाहता.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिकी की बातचीत बेहद सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है. यह या तो ऐतिहासिक शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ज्यादा बड़े युद्ध का कारण बनेगी.

ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से अब्राहम समझौतों में शामिल होने की अपील भी की है. कैंसिल ईरान के साथ जारी बातचीत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है. उनका मानना है कि ये या तो सभी के लिए बहुत बड़ी डील साबित होगी, या फिर कोई समझौता नहीं होगा.

ऐसी स्थिति में दुनिया फिर युद्ध के मैदान में लौट जाएगी. पहले से कहीं बड़े पैमाने पर गोलीबारी शुरू हो सकती है, जिसे कोई भी नहीं चाहता





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emirates Pakistan Turkey Bahrain Jordan Saudi Arabia United Arab Emirates Iran Abraham Accords Peaceful Resolution War United States President Donald Trump Islamic Republic Of Iran Islamic Republic Of Iran Nuclear Program Iran Nuclear Deal Iran Nuclear Deal 2015 Iran Nuclear Deal 2015 Joint Comprehensive Pla Iran Nuclear Deal 2015 Joint Comprehensive Pla Iran Nuclear Deal 2015 Joint Comprehensive Pla Iran Nuclear Deal 2015 Joint Comprehensive Pla Iran Nuclear Deal 2015 Joint Comprehensive Pla Iran Nuclear Deal 2015 Joint Comprehensive Pla Iran Nuclear Deal 2015 Joint Comprehensive Pla Iran Nuclear Deal 2015 Joint Comprehensive Pla Iran Nuclear Deal 2015 Joint Comprehensive Pla

United States Latest News, United States Headlines