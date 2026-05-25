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डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमेरिकी की बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है

International Relations News

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमेरिकी की बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है
EmiratesPakistanTurkey
📆25-05-2026 15:19:00
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डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमेरिकी की बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है. उनका मानना है कि ये या तो सभी के लिए बहुत बड़ी डील साबित होगी, या फिर कोई समझौता नहीं होगा. ऐसी स्थिति में दुनिया फिर युद्ध के मैदान में लौट जाएगी. पहले से कहीं बड़े पैमाने पर गोलीबारी शुरू हो सकती है, जिसे कोई भी नहीं चाहता.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिकी की बातचीत बेहद सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है. यह या तो ऐतिहासिक शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ज्यादा बड़े युद्ध का कारण बनेगी.

ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से अब्राहम समझौतों में शामिल होने की अपील भी की है. कैंसिल ईरान के साथ जारी बातचीत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है. उनका मानना है कि ये या तो सभी के लिए बहुत बड़ी डील साबित होगी, या फिर कोई समझौता नहीं होगा.

ऐसी स्थिति में दुनिया फिर युद्ध के मैदान में लौट जाएगी. पहले से कहीं बड़े पैमाने पर गोलीबारी शुरू हो सकती है, जिसे कोई भी नहीं चाहता

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