डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी सैन्य अभियान, 7 देशों पर बढ़ा दबाव, ईरान युद्ध के बीच वैश्विक तनाव बढ़ गया है।

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी सैन्य अभियान , 7 देशों पर बढ़ा दबाव, ईरान युद्ध के बीच वैश्विक तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने अब तक तीन महाद्वीपों के सात देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है, जिनमें ईरान, इराक, क्यूबा , ग्रीनलैंड , कैरेबियाई सागर और पूर्वी प्रशांत सागर शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक फरवरी 2025 को दूसरी बार अमेरिकी के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, और उन्होंने खुद को शांतिदूत बताते हुए दुनियाभर में चल रहे अलग-अलग संघर्षों को रोक शांति स्थापित करने का दावा किया है। लेकिन एक सच यह भी है कि उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद अब तक 15 देशों को धमकियां दी हैं और अमेरिकी सेना ने अब तक तीन महाद्वीपों के सात देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। अभी दो देश क्यूबा और ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं। इन संघर्षों में दुनियाभर में लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ईरान युद्ध है, जिसके कारण दुनिया की 20 प्रतिशत ऊर्जा की आपूर्ति पर ग्रहण लग गया है। इसे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इराक में अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के खिलाफ मार्च 2025 में अभियान शुरू किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। कैरेबियाई सागर में अमेरिकी सेना ने ड्रग्स और नार्को टैरर के खिलाफ कार्रवाई में 207 लोग मारे जा चुके हैं। क्यूबा शीत युद्ध से ही अमेरिका की आंखों की किरकिरी रहा है, और ट्रंप के आने के बाद वेनेजुएला की तरह ही क्यूबा को भी आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए सैन्य नाकेबंदी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का इरादा ग्रीनलैंड को खरीदने या इस पर कब्जा करने का है, जिस पर यूरोपीय देशों से भी उलझ चुका है.

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी सैन्य अभियान, 7 देशों पर बढ़ा दबाव, ईरान युद्ध के बीच वैश्विक तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने अब तक तीन महाद्वीपों के सात देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है, जिनमें ईरान, इराक, क्यूबा, ग्रीनलैंड, कैरेबियाई सागर और पूर्वी प्रशांत सागर शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक फरवरी 2025 को दूसरी बार अमेरिकी के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, और उन्होंने खुद को शांतिदूत बताते हुए दुनियाभर में चल रहे अलग-अलग संघर्षों को रोक शांति स्थापित करने का दावा किया है। लेकिन एक सच यह भी है कि उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद अब तक 15 देशों को धमकियां दी हैं और अमेरिकी सेना ने अब तक तीन महाद्वीपों के सात देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। अभी दो देश क्यूबा और ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं। इन संघर्षों में दुनियाभर में लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ईरान युद्ध है, जिसके कारण दुनिया की 20 प्रतिशत ऊर्जा की आपूर्ति पर ग्रहण लग गया है। इसे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इराक में अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के खिलाफ मार्च 2025 में अभियान शुरू किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। कैरेबियाई सागर में अमेरिकी सेना ने ड्रग्स और नार्को टैरर के खिलाफ कार्रवाई में 207 लोग मारे जा चुके हैं। क्यूबा शीत युद्ध से ही अमेरिका की आंखों की किरकिरी रहा है, और ट्रंप के आने के बाद वेनेजुएला की तरह ही क्यूबा को भी आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए सैन्य नाकेबंदी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का इरादा ग्रीनलैंड को खरीदने या इस पर कब्जा करने का है, जिस पर यूरोपीय देशों से भी उलझ चुका है





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