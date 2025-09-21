डोनाल्ड ट्रम्प की अफगानिस्तान को धमकी: बगराम एयरबेस पर विवाद

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है कि यदि वह बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता है, तो उसे 'बुरे नतीजे' भुगतने होंगे। यह बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को अफगानिस्तान को खुली धमकी दी है। ट्रम्प ने कहा कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं सौंपा, तो ‘बुरे नतीजे’ भुगतने होंगे। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसे वापस नहीं करता, जिसने इसे बनाया है- यानी अमेरिका को, तो बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं।’ यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका लगातार इस अहम सैन्य अड्डे पर दोबारा कब्जा करने की कोशिशों में जुटा है। बगराम एयरबेस का इस्तेमाल

अमेरिकी सेना ने 9/11 आतंकी हमलों के बाद आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए किया था। लेकिन 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद यह बेस इस्लामी संगठन तालिबान के कब्जे में चला गया। ट्रम्प ने गुरुवार को कहा था कि अमेरिका इस एयरबेस पर फिर से नियंत्रण चाहता है और शुक्रवार को उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि इस मुद्दे पर अफगानिस्तान से बातचीत जारी है।\अफगान विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाल ने गुरुवार को X (ट्विटर) पर लिखा, ‘अफगानिस्तान और अमेरिका को एक-दूसरे से जुड़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए अमेरिका की किसी भी सैन्य मौजूदगी की जरूरत नहीं है।’ बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और रणनीतिक सैन्य ठिकाना माना जाता है। यह न सिर्फ अमेरिकी आतंकवाद-रोधी अभियानों का केंद्र रहा है, बल्कि मध्य एशिया में अमेरिकी दबदबे का प्रतीक भी था। अब तालिबान के नियंत्रण में होने की वजह से इसका मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में नया तनाव पैदा कर रहा है। यहां हजारों सैनिकों के रहने की व्यवस्था है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के परवान प्रांत में है। एफ–16 जैसे लड़ाकू विमान और भारी कार्गो विमान यहाँ उतर सकते हैं, क्योंकि इसका रनवे लंबा और ठोस है।\बगराम एयरबेस का इतिहास सोवियत दौर में 1950 से 1980 के बीच इस एयरबेस का पहला बड़ा हिस्सा बना था। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने यहां अपना कब्जा जमा लिया। 2021 में अमेरिका और नाटो फोर्सेस की वापसी के बाद बेस खाली किया गया, बाद में यह तालिबान के नियंत्रण में चला गया। जब अमेरिका ने बेस खाली किया था, तब यहां बड़े पैमाने पर वह हथियार छोड़कर गया था। डोनाल्ड ट्रम्प का यह बयान अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का संकेत देता है। ट्रम्प के इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में और खटास आने की संभावना है। अफगानिस्तान के लिए बगराम एयरबेस का नियंत्रण खोना एक बड़ा झटका हो सकता है, जबकि अमेरिका इसे एक रणनीतिक लाभ के रूप में देखता है। इस घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर है





