डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को खारिज कर दिया, ईरान-अमेरिका युद्ध को बड़ा झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को खारिज कर दिया है, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे अस्थायी युद्धविराम को टूटने का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप ने ईरान के जवाब को अस्वीकार करने के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें यह जवाब पसंद नहीं आया है।
वॉशिंगटन: ईरान ने रविवार को पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब भेजा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान की प्रतिक्रिया की समीक्षा की, उन्हें यह जवाब पसंद नहीं आया है। ट्रंप की प्रतिक्रिया ईरान और अमेरिका के गतिरोध को सुलझाने की कोशिशों को बड़ा झटका है। इससे दोनों पक्षों में चल रहे अस्थायी युद्धविराम के टूटने का खतरा बढ़ गया है। ईरान के जवाब को खारिज करने की वजह के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'मैंने अभी-अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है। मुझे यह पसंद नहीं आया और यह हमें पूरी तरह से अस्वीकार्य है।.
वॉशिंगटन: ईरान ने रविवार को पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब भेजा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान की प्रतिक्रिया की समीक्षा की, उन्हें यह जवाब पसंद नहीं आया है। ट्रंप की प्रतिक्रिया ईरान और अमेरिका के गतिरोध को सुलझाने की कोशिशों को बड़ा झटका है। इससे दोनों पक्षों में चल रहे अस्थायी युद्धविराम के टूटने का खतरा बढ़ गया है। ईरान के जवाब को खारिज करने की वजह के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'मैंने अभी-अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है। मुझे यह पसंद नहीं आया और यह हमें पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
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