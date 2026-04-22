ड्रेस कोड विवाद पर शिवसेना नेता शायना एनसी की राय: सभी के लिए समान नियम होने चाहिए

शिवसेना नेता शायना एनसी ने लेंसकार्ट ड्रेस कोड विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर ऑफिस में ड्रेस कोड होना चाहिए और सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव या तुष्टीकरण का विरोध किया।
मुंबई: महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति की घटक शिवसेना की नेता शायना एनसी ने हाल ही में ड्रेस कोड विवाद पर अपनी महत्वपूर्ण राय व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी कार्यालय में एक निश्चित ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक है, और जब कोई नियम या पाबंदी लागू की जाती है, तो उसका पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। एनसी ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि नियमों को चुनिंदा रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे भेदभाव की भावना पैदा हो सकती है। शायना एनसी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में लेंसकार्ट की ड्रेस कोड और ग्रूमिंग गाइडलाइन को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पर कंपनी के खिलाफ ‘बॉयकाट लेंसकार्ट ’ हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, और लोग कंपनी की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। यह विवाद इतना गंभीर हो गया था कि लेंसकार्ट के प्रमुख पीयूष बंसल को सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ी थी। विवाद की शुरुआत गुजरात के एक युवक के आरोप से हुई थी, जिसने दावा किया था कि उसे तिलक और चोटी न काटने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पहचान के अधिकार से जुड़ा हुआ था, और इसने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया था। एनसी ने पहले भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, और बाद में वह शिवसेना में शामिल हो गईं। उन्होंने 2024 के अंत में मुंबई की मुंबादेवी सीट से चुनाव भी लड़ा था। उनका अनुभव और राजनीतिक समझ उन्हें इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। लेंसकार्ट की पॉलिसी को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। सोशल मीडिया पर एक कथित दस्तावेज वायरल हुआ था, जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए बिंदी और तिलक लगाने पर रोक लगाने की बात कही गई थी, जबकि हिजाब और पगड़ी जैसे कुछ अन्य धार्मिक प्रतीकों को अनुमति दी गई थी। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण लोगों में नाराजगी फैल गई थी, और बजरंग दल जैसे संगठनों ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे। नाजिया इलाही खान ने एक स्टोर पर जाकर तिलक लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विवाद बढ़ता देख, लेंसकार्ट के संस्थापक पीयूष बंसल ने स्पष्ट किया कि वायरल दस्तावेज पुराना था और कंपनी की वर्तमान नीतियों को नहीं दर्शाता। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और एक नई ‘इन-स्टोर स्टाइल गाइड’ जारी की, जिसमें कर्मचारियों को धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक पहनने की स्पष्ट अनुमति दी गई। इस विवाद के दौरान, नितेश राणे जैसे कुछ नेताओं और धीरेंद्र शास्त्री जैसे धर्म गुरुओं ने भी कंपनी की कड़ी आलोचना की थी। यहां तक कि पीयूष बंसल की पत्नी निधि मित्तल, जो लेंसकार्ट फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, भी सोशल मीडिया पर निशाना बनीं। इस पूरे प्रकरण ने ड्रेस कोड और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। शायना एनसी का बयान इस बहस में एक महत्वपूर्ण योगदान है, और यह दर्शाता है कि सभी के लिए समान न्याय और सम्मान सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त करके एक सकारात्मक संदेश दिया है, और उम्मीद है कि इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी.
मुंबई: महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति की घटक शिवसेना की नेता शायना एनसी ने हाल ही में ड्रेस कोड विवाद पर अपनी महत्वपूर्ण राय व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी कार्यालय में एक निश्चित ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक है, और जब कोई नियम या पाबंदी लागू की जाती है, तो उसका पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। एनसी ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि नियमों को चुनिंदा रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे भेदभाव की भावना पैदा हो सकती है। शायना एनसी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में लेंसकार्ट की ड्रेस कोड और ग्रूमिंग गाइडलाइन को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पर कंपनी के खिलाफ ‘बॉयकाट लेंसकार्ट’ हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, और लोग कंपनी की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। यह विवाद इतना गंभीर हो गया था कि लेंसकार्ट के प्रमुख पीयूष बंसल को सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ी थी। विवाद की शुरुआत गुजरात के एक युवक के आरोप से हुई थी, जिसने दावा किया था कि उसे तिलक और चोटी न काटने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पहचान के अधिकार से जुड़ा हुआ था, और इसने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया था। एनसी ने पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, और बाद में वह शिवसेना में शामिल हो गईं। उन्होंने 2024 के अंत में मुंबई की मुंबादेवी सीट से चुनाव भी लड़ा था। उनका अनुभव और राजनीतिक समझ उन्हें इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। लेंसकार्ट की पॉलिसी को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। सोशल मीडिया पर एक कथित दस्तावेज वायरल हुआ था, जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए बिंदी और तिलक लगाने पर रोक लगाने की बात कही गई थी, जबकि हिजाब और पगड़ी जैसे कुछ अन्य धार्मिक प्रतीकों को अनुमति दी गई थी। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण लोगों में नाराजगी फैल गई थी, और बजरंग दल जैसे संगठनों ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे। नाजिया इलाही खान ने एक स्टोर पर जाकर तिलक लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विवाद बढ़ता देख, लेंसकार्ट के संस्थापक पीयूष बंसल ने स्पष्ट किया कि वायरल दस्तावेज पुराना था और कंपनी की वर्तमान नीतियों को नहीं दर्शाता। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और एक नई ‘इन-स्टोर स्टाइल गाइड’ जारी की, जिसमें कर्मचारियों को धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक पहनने की स्पष्ट अनुमति दी गई। इस विवाद के दौरान, नितेश राणे जैसे कुछ नेताओं और धीरेंद्र शास्त्री जैसे धर्म गुरुओं ने भी कंपनी की कड़ी आलोचना की थी। यहां तक कि पीयूष बंसल की पत्नी निधि मित्तल, जो लेंसकार्ट फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, भी सोशल मीडिया पर निशाना बनीं। इस पूरे प्रकरण ने ड्रेस कोड और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। शायना एनसी का बयान इस बहस में एक महत्वपूर्ण योगदान है, और यह दर्शाता है कि सभी के लिए समान न्याय और सम्मान सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त करके एक सकारात्मक संदेश दिया है, और उम्मीद है कि इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी
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