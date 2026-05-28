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तपती गर्मी के बीच राहत! 12 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट, IMD का बड़ा अपडेट

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तपती गर्मी के बीच राहत! 12 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट, IMD का बड़ा अपडेट
आंधीबारिशIMD
📆28-05-2026 03:11:00
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 12 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और मॉनसून की पूर्वानुमानित प्रगति के कारण इन राज्यों में मौसम तेजी से बदलने वाला है.

तपती गर्मी के बीच राहत! 12 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट, IMD का बड़ा अपडेट Weather Report: देश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है.

IMD के ताजा अपडेट में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और मॉनसून की पूर्वानुमानित प्रगति की वजह से कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है. Weather Report: देश के अधिकतर इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं. हालांकि मौसम के ताजा अपडेट में आने वाले कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 28 मई को 12 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है.

बारिश होने के कारण तपामान में गिरावट आने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने कई जगहों पर बिजली गिरने और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और मॉनसून की पूर्वानुमानित प्रगति के कारण इन राज्यों में मौसम तेजी से बदलने वाला है. आज यानि गुरुवार को तापमान में गिरावट के साथ लू से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, जिन राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और केरल जैसे राज्य शामिल हैं. इन राज्यों में 50-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. दिल्ली-एनसीआर में बीते कई दिनों से प्रचंड गर्मी का माहौल है. यहां पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है.

मौसम विभाग के तहत दिल्ली-एनसीआर में 28 मई से मौसम करवट लेगा. गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. इस बीच हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकता है. मौसम विभाग की मानें तो 29 मई को मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है. 30 मई और 31 मई को आंधी-पानी की संभावना है.

आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट होगी. उत्तर प्रदेश में मौसम करवट लेगा. यूपी के कई जिलों में 28 से 31 मई के बीच बारिश होने के आसार हैं. इस बीच 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है.

मौसम विभाग ने 29 मई को कुछ जिलों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाले तूफान, भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, 28 से 31 मई के बीच लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर और कानपुर में गरज-चमक के साथ बरसात होने के आसार हैं

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