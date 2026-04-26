तप रहा भारत: दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 92 भारत में, बांदा सबसे गर्म

पूरे देश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 92 भारत में हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे गर्म शहर है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है।

पूरा देश भीषण गर्मी की चपेट में है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 92 शहर भारत में हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति है। उत्तर प्रदेश का बांदा शहर सबसे गर्म रहा, जहाँ तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। इसके बाद प्रयागराज, वाराणसी और झांसी जैसे शहरों में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, और आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि की आशंका है। यह गर्मी की शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ रही है, और वैश्विक तापमान के आंकड़ों के अनुसार यह स्थिति गंभीर है। उत्तर प्रदेश में 37 शहर, पश्चिम बंगाल में 18, पंजाब में 7, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 6-6, बिहार और ओडिशा में 5-5, महाराष्ट्र में 4, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में 2-2 शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में शामिल हैं। अधिकांश शहरों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। यह स्थिति हीट स्ट्रेस का कारण बन रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश , राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई है। उत्तर भारत में रातें भी गर्म रहने की आशंका है, जो हीट डोम जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, जिसमें गर्म हवा एक क्षेत्र में फंस जाती है और तापमान लगातार बढ़ता रहता है। दिल्ली के राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हीटस्ट्रोक यूनिट बनाई गई है, जिसमें कूलिंग टब, बर्फ बनाने की मशीनें और पोर्टेबल आइस पैक रखे गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। सावधानी बरतने से हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में राहत की खबर है, जहाँ बारिश हुई है। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में रुक-रुक कर हुई बारिश से गर्मी से राहत मिली है, जबकि जोजिला दर्रे पर हल्की बर्फबारी भी हुई। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा और कुंजम दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी धूप से बचने के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। यह स्थिति न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि कृषि और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को गर्मी से बचाया जा सके और आवश्यक राहत प्रदान की जा सके। गर्मी की इस लहर के कारण बिजली की मांग भी बढ़ गई है, जिससे ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, ऊर्जा संरक्षण के उपायों को अपनाना भी महत्वपूर्ण है.

पूरा देश भीषण गर्मी की चपेट में है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 92 शहर भारत में हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति है। उत्तर प्रदेश का बांदा शहर सबसे गर्म रहा, जहाँ तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। इसके बाद प्रयागराज, वाराणसी और झांसी जैसे शहरों में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, और आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि की आशंका है। यह गर्मी की शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ रही है, और वैश्विक तापमान के आंकड़ों के अनुसार यह स्थिति गंभीर है। उत्तर प्रदेश में 37 शहर, पश्चिम बंगाल में 18, पंजाब में 7, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 6-6, बिहार और ओडिशा में 5-5, महाराष्ट्र में 4, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में 2-2 शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में शामिल हैं। अधिकांश शहरों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। यह स्थिति हीट स्ट्रेस का कारण बन रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई है। उत्तर भारत में रातें भी गर्म रहने की आशंका है, जो हीट डोम जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, जिसमें गर्म हवा एक क्षेत्र में फंस जाती है और तापमान लगातार बढ़ता रहता है। दिल्ली के राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हीटस्ट्रोक यूनिट बनाई गई है, जिसमें कूलिंग टब, बर्फ बनाने की मशीनें और पोर्टेबल आइस पैक रखे गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। सावधानी बरतने से हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में राहत की खबर है, जहाँ बारिश हुई है। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में रुक-रुक कर हुई बारिश से गर्मी से राहत मिली है, जबकि जोजिला दर्रे पर हल्की बर्फबारी भी हुई। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा और कुंजम दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी धूप से बचने के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। यह स्थिति न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि कृषि और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को गर्मी से बचाया जा सके और आवश्यक राहत प्रदान की जा सके। गर्मी की इस लहर के कारण बिजली की मांग भी बढ़ गई है, जिससे ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, ऊर्जा संरक्षण के उपायों को अपनाना भी महत्वपूर्ण है





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