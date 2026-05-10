तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार गठन: विजय ने शपथ ली और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश दिया

तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की सरकार गठन का मामला अब खत्म हो गया है। टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विजय के पीएमएलए नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी के अलावा, उन्होंने मंच पर उनकी तस्वीरें भी शेयर की जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चली आ रही थीं।

नई दिल्ली: तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार गठन को लेकर संशय उस वक्त समाप्त हो गया, जब तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी के प्रमुख ने चेन्नई में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विजय की शपथ ग्रहण के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मंच पर मौजूदगी रही। मंच पर राहुल गांधी और विजय की तस्वीरों ने राज्य की राजनीति में नए गठबंधन और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राजनीतिक संकेतों की चर्चा तेज कर दी है।थलपति विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि, टीवीके अपने दम पर साधारण बहुमत हासिल करने से चूक गई थी, लेकिन चुनाव परिणाम के तुरंत बाद ही कांग्रेस ने विजय को अपना समर्थन दे दिया था। विदुथलाई चिरुथईगल काची और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी विजय के नेतृत्व वाले गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। गठबंधन के सहयोगियों और समर्थक पार्टियों के समर्थन से टीवीके के नेतृत्व वाले गुट ने 120 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया।राहुल और विजय के बीच करीबीवहीं शपथग्रहण के दौरान राहुल गांधी और थलपति विजय की एकसाथ तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। दरअसल थलपति विजय राहुल गांधी को काफी मानते हैं, उन्होंने खुद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को अपने शपथग्रहण में आने का न्योता दिया था और कांग्रेस ने सबसे पहले टीवीके को समर्थन दिया.

नई दिल्ली: तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार गठन को लेकर संशय उस वक्त समाप्त हो गया, जब तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी के प्रमुख ने चेन्नई में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विजय की शपथ ग्रहण के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मंच पर मौजूदगी रही। मंच पर राहुल गांधी और विजय की तस्वीरों ने राज्य की राजनीति में नए गठबंधन और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राजनीतिक संकेतों की चर्चा तेज कर दी है।थलपति विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि, टीवीके अपने दम पर साधारण बहुमत हासिल करने से चूक गई थी, लेकिन चुनाव परिणाम के तुरंत बाद ही कांग्रेस ने विजय को अपना समर्थन दे दिया था। विदुथलाई चिरुथईगल काची और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी विजय के नेतृत्व वाले गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। गठबंधन के सहयोगियों और समर्थक पार्टियों के समर्थन से टीवीके के नेतृत्व वाले गुट ने 120 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया।राहुल और विजय के बीच करीबीवहीं शपथग्रहण के दौरान राहुल गांधी और थलपति विजय की एकसाथ तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। दरअसल थलपति विजय राहुल गांधी को काफी मानते हैं, उन्होंने खुद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को अपने शपथग्रहण में आने का न्योता दिया था और कांग्रेस ने सबसे पहले टीवीके को समर्थन दिया





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तमिलनाडु मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण राहुल गांधी गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति बीजेपी विपक्षी एकजुटता नेशनल कॉन्फ्रेंस

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