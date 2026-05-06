तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस का समर्थन, विजय के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज

तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) को कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए पूर्ण समर्थन दिया है. हालांकि, इस समर्थन के साथ कांग्रेस ने कुछ शर्तें भी रखी हैं. टीवीके प्रमुख विजय के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. इस बीच, विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने भी गठबंधन की चर्चा शुरू कर दी है.

तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद राजनीति क परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. तमिलनाडु कांग्रेस ने बुधवार को तमिलगा वेट्री कज़गम ( टीवीके ) को सरकार बनाने के लिए पूर्ण समर्थन देने का एलान किया है.

हालांकि, इस समर्थन के साथ कांग्रेस ने कुछ शर्तें भी रखी हैं. टीवीके ने राज्य की 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें 118 सीटों की जरूरत है. इस तरह टीवीके को अभी भी 10 सीटें कम हैं.

कांग्रेस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि उनका समर्थन इस शर्त पर आधारित होगा कि टीवीके भारत के संविधान में विश्वास न रखने वाली किसी भी सांप्रदायिक ताकत को गठबंधन से बाहर रखेगी. कांग्रेस नेताओं ने टीवीके प्रमुख विजय से मुलाकात कर इस निर्णय को सूचित किया है. टीवीके प्रमुख विजय के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेजी से चल रही हैं.

माना जा रहा है कि विजय गुरुवार (7 मई) को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ ले सकते हैं. इस बीच, विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने भी गठबंधन की चर्चा शुरू कर दी है. एआईएडीएमके प्रवक्ता कोवई सत्यन ने कहा कि बहुमत का फैसला हाई कमान करेगा और अगर विजय अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो उन्हें टीवीके की तरफ से काम करना चाहिए.

ट्वीटर पर जारी एक वीडियो में तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं को टीवीके मुख्यालय में विजय से मिलते हुए देखा जा सकता है. कांग्रेस ने कहा है कि उनका समर्थन टीवीके को राज्य में सरकार बनाने के लिए है, लेकिन यह समर्थन केवल तभी रहेगा जब टीवीके सांप्रदायिक ताकतों को गठबंधन से बाहर रखेगी. इस बीच, टीवीके प्रमुख विजय दोपहर 3:30 बजे राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

इस समय तमिलनाडु में राजनीतिक गतिविधियां तेजी से हो रही हैं और सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक रणनीतियों पर काम कर रही हैं. डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को पांच सीटें मिलीं. ऐसे में विजय को सरकार बनाने के लिए तीन और सीटों की जरूरत होगी. तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधानमंडल दल (सीएलपी) ने राज्य में सरकार बनाने के लिए टीवीके को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है.

इस बीच, तमिलनाडु में कांग्रेस के खिलाफ डीएमके ने मोर्चा खोला है और विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने पर बवाल शुरू हो गया है. इस मामले में कांग्रेस और डीएमके के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है





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