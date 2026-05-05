तमिलनाडु में बड़ा बदलाव: विजय और कांग्रेस के बीच गठबंधन, डीएमके को बाहर

तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) और कांग्रेस के बीच गठबंधन सरकार का रास्ता साफ हो गया है। टीवीके ने विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देने का फैसला किया है, जिससे डीएमके को सरकार से बाहर रखा जाएगा।

तमिलनाडु में राजनीति क परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) के नेतृत्व में विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर आ गए हैं। हालांकि, बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों से उन्हें 10 सीटें कम हैं। इस स्थिति में, टीवीके ने कांग्रेस और अन्य छोटे दलों से समर्थन मांगा है, और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के.

सेल्वापेरुंथगई ने पार्टी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक कर इस निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। इस गठबंधन से तमिलनाडु में एक नई सरकार का गठन हो सकता है, जिसमें डीएमके को बाहर रखा जाएगा। इस गठबंधन का महत्व केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव डाल सकता है। वर्तमान में, कांग्रेस केंद्र में इंडिया गठबंधन के तहत एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) के साथ सहयोगी है। लेकिन तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने का फैसला इस सहयोगी संबंध पर सवाल उठा सकता है। इस गठबंधन से विपक्षी दलों को 2029 के आम चुनावों से पहले अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डीएमके को महज 59 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस के खाते में पांच सीटें आईं। इसके अलावा, पीएमके के पास चार सीटें हैं, और सीपीआई, सीपीआई (एम) और वीसीके के पास दो-दो सीटें हैं। यह उम्मीद जताई जा रही है कि ये पार्टियां भी विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को समर्थन दे सकती हैं। इस गठबंधन से तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक परिदृश्य का निर्माण हो सकता है, जो राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है





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