तमिलनाडु के सीएम बने थलपति विजय की चर्चा, टीवीके को बड़ी व्हिसल क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है

चेन्नै: दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार से तमिलनाडु के सीएम बने थलपति विजय की चर्चा खूब हो रही है। टीवीके को तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी व्हिसल क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। थलपति जोसेफ विजय राज्य के नौवें मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 10 मई को सुबह 10 बजे शपथ लेकर राजनीतिक तौर पर कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए। विजय की जीत में Gen Z की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है। युवाओं के तगड़े सपोर्ट के बूते सीएम की कुर्सी तक पहुंचे विजय की उम्र अभी 51 साल है। वह राज्य के सबसे युवा सीएम नहीं हैं। इसमें मामले में जे जयललिता, एम करुणानिधि,, ओ पनीरसेल्वम उनसे आगे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री/CM बनते समय उम्र सी.एन. अन्नादुरै-57 के. कामराज -51 एम. करुणानिधि -44 एम.जी. रामचंद्रन -60 जे. जयललिता -43 ओ. पन्नीरसेल्वम-50 एडप्पाडी के. पलानीस्वामी -62 एम.के. स्टालिन -68 जोसेफ विजय-51जयललिता शीर्ष पर हैं काबिज? जोसेफ विजय भले ही युवा सीएम के तौर पर दिख रहे हैं लेकिन वह राज्य में मुख्यमंत्री 51 साल की उम्र में बने है। वह इस मामले में MGR, स्टालिन, EPS और अन्नादुरई से भी कम उम्र के हो गए, जब उन्होंने पद संभाला था। सिर्फ करुणानिधि (44) और जयललिता (43) ही कम उम्र में टॉप की कुर्सी पर बैठे थे। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा समय सीएम रहने का रिकॉर्ड एम करुणानिधि के नाम पर है। वह पांच अलग-अलग कार्यक्रम में 18 साल सीएम की कुर्सी पर रहे। उनका कार्यकाल 1969 से 2011 के बीच रहा। जयललिता कुल 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। उनके समर्थक उन्हें प्यार से 'अम्मा' कहते थे। वह पहली बार मुख्यमंत्री बनीं और तमिलनाडु की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। दूसरी बार कानूनी बाधाओं के कारण उन्हें कुछ समय बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तमिलनाडु में थलपति विजय की टीवीके चुनावों में 108 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी।

चेन्नै: दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार से तमिलनाडु के सीएम बने थलपति विजय की चर्चा खूब हो रही है। टीवीके को तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी व्हिसल क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। थलपति जोसेफ विजय राज्य के नौवें मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 10 मई को सुबह 10 बजे शपथ लेकर राजनीतिक तौर पर कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए। विजय की जीत में Gen Z की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है। युवाओं के तगड़े सपोर्ट के बूते सीएम की कुर्सी तक पहुंचे विजय की उम्र अभी 51 साल है। वह राज्य के सबसे युवा सीएम नहीं हैं। इसमें मामले में जे जयललिता, एम करुणानिधि,, ओ पनीरसेल्वम उनसे आगे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री/CM बनते समय उम्र सी.

एन. अन्नादुरै-57 के. कामराज -51 एम. करुणानिधि -44 एम.

जी. रामचंद्रन -60 जे. जयललिता -43 ओ. पन्नीरसेल्वम-50 एडप्पाडी के.

पलानीस्वामी -62 एम. के. स्टालिन -68 जोसेफ विजय-51जयललिता शीर्ष पर हैं काबिज?

जोसेफ विजय भले ही युवा सीएम के तौर पर दिख रहे हैं लेकिन वह राज्य में मुख्यमंत्री 51 साल की उम्र में बने है। वह इस मामले में MGR, स्टालिन, EPS और अन्नादुरई से भी कम उम्र के हो गए, जब उन्होंने पद संभाला था। सिर्फ करुणानिधि (44) और जयललिता (43) ही कम उम्र में टॉप की कुर्सी पर बैठे थे। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा समय सीएम रहने का रिकॉर्ड एम करुणानिधि के नाम पर है। वह पांच अलग-अलग कार्यक्रम में 18 साल सीएम की कुर्सी पर रहे। उनका कार्यकाल 1969 से 2011 के बीच रहा। जयललिता कुल 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। उनके समर्थक उन्हें प्यार से 'अम्मा' कहते थे। वह पहली बार मुख्यमंत्री बनीं और तमिलनाडु की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। दूसरी बार कानूनी बाधाओं के कारण उन्हें कुछ समय बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तमिलनाडु में थलपति विजय की टीवीके चुनावों में 108 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी





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