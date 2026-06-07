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तमिलनाडु में शराब घोटाले पर CM विजय का सख्त एक्शन, हर रुपया सरकारी खजाने में जाएगा

राजनीति News

तमिलनाडु में शराब घोटाले पर CM विजय का सख्त एक्शन, हर रुपया सरकारी खजाने में जाएगा
शराब घोटालातमिलनाडुसीएम विजय
📆07-06-2026 09:15:00
📰NBT Hindi News
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मुख्यमंत्री विजय ने शराब बिक्री में हो रहे भ्रष्टाचार पर सख्त कदम उठाते हुए 717 दुकानें बंद कराईं और आदेश दिया कि शराब बिक्री का हर पैसा सरकारी खजाने में जाए। पार्टी फंड में जा रहे 3600 करोड़ रुपये के गोलमाल का खुलासा हुआ है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने शराब बिक्री में हो रहे भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि शराब की बिक्री से होने वाला एक-एक रुपया सरकार के खजाने में पारदर्शी तरीके से जमा होना चाहिए। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब सरकार की शुरुआती जांच में पता चला है कि शराब बिक्री से हर साल करोड़ों रुपये की राशि गैरकानूनी तरीके से पार्टी फंड में भेजी जा रही थी। अनुमान के मुताबिक, इस राशि की मात्रा 3600 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत इस अनौपचारिक नकद कलेक्शन सिस्टम को खत्म करने का निर्देश दिया है, जो TASMAC के थोक और खुदरा नेटवर्क में लंबे समय से चल रहा था। TASMAC ( तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन) एक सरकारी कंपनी है जो राज्य में शराब की थोक और खुदरा बिक्री का एकाधिकार रखती है। इसी कंपनी के माध्यम से राज्य भर में शराब के ठेके संचालित होते हैं। मुख्यमंत्री ने इसी सिंडिकेट को तोड़ने का काम किया है, जो वर्षों से शराब की हर पेटी पर 90 रुपये, बीयर के हर कार्टन पर 40 रुपये और वाइन के हर कार्टन पर 20 रुपये की कमीशन वसूल रहा था। यह राशि राजनीति क संबंध वाले लोगों को दी जाती थी, जिससे राज्य के खजाने को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता था। मुख्यमंत्री विजय ने 5 जून को कैबिनेट की बैठक में यह आदेश जारी किया था और इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। सरकार ने इस प्रथा को बंद करने के साथ ही भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पहले ही 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था, जिन्हें राज्य सरकार ने बंद करा दिया है। मुख्यमंत्री विजय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शराब बिक्री का एक-एक पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए, न कि किसी निजी व्यक्ति या पार्टी फंड में। इस फैसले को तमिलनाडु की जनता ने सकारात्मक रूप से लिया है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। आबकारी मंत्री विग्नेश ने कहा कि खरीद में घोटाले और बोतल की ज्यादा कीमत वसूलने का काम बंद कर दिया गया है। अब शराब से होने वाली सारी कमाई राज्य के खजाने में जाएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री विजय ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल भी किए हैं। उन्होंने 30 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं और पूजा कुलकर्णी को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया है। साथ ही, 15 जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है। यह कदम शराब घोटाले की जांच को गति देने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। तमिलनाडु में शराब बिक्री का नेटवर्क बहुत बड़ा है। हर साल लगभग 88 लाख केस शराब के खरीदे जाते थे, जिन पर कमीशन दिया जाता था। इस कमीशन की वसूली वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट और रिटेल आउटलेट से की जाती थी। बड़ी बिक्री के कारण हर महीने कम से कम 102 करोड़ रुपये की गड़बड़ी हो रही थी। मुख्यमंत्री विजय के इस सख्त फैसले से अब यह सारी गड़बड़ी बंद हो जाएगी और राज्य सरकार को भारी राजस्व प्राप्त होगा। यह कदम न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है, बल्कि आम जनता के लिए भी राहत की खबर है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने शराब बिक्री में हो रहे भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि शराब की बिक्री से होने वाला एक-एक रुपया सरकार के खजाने में पारदर्शी तरीके से जमा होना चाहिए। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब सरकार की शुरुआती जांच में पता चला है कि शराब बिक्री से हर साल करोड़ों रुपये की राशि गैरकानूनी तरीके से पार्टी फंड में भेजी जा रही थी। अनुमान के मुताबिक, इस राशि की मात्रा 3600 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत इस अनौपचारिक नकद कलेक्शन सिस्टम को खत्म करने का निर्देश दिया है, जो TASMAC के थोक और खुदरा नेटवर्क में लंबे समय से चल रहा था। TASMAC (तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन) एक सरकारी कंपनी है जो राज्य में शराब की थोक और खुदरा बिक्री का एकाधिकार रखती है। इसी कंपनी के माध्यम से राज्य भर में शराब के ठेके संचालित होते हैं। मुख्यमंत्री ने इसी सिंडिकेट को तोड़ने का काम किया है, जो वर्षों से शराब की हर पेटी पर 90 रुपये, बीयर के हर कार्टन पर 40 रुपये और वाइन के हर कार्टन पर 20 रुपये की कमीशन वसूल रहा था। यह राशि राजनीतिक संबंध वाले लोगों को दी जाती थी, जिससे राज्य के खजाने को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता था। मुख्यमंत्री विजय ने 5 जून को कैबिनेट की बैठक में यह आदेश जारी किया था और इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। सरकार ने इस प्रथा को बंद करने के साथ ही भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पहले ही 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था, जिन्हें राज्य सरकार ने बंद करा दिया है। मुख्यमंत्री विजय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शराब बिक्री का एक-एक पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए, न कि किसी निजी व्यक्ति या पार्टी फंड में। इस फैसले को तमिलनाडु की जनता ने सकारात्मक रूप से लिया है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। आबकारी मंत्री विग्नेश ने कहा कि खरीद में घोटाले और बोतल की ज्यादा कीमत वसूलने का काम बंद कर दिया गया है। अब शराब से होने वाली सारी कमाई राज्य के खजाने में जाएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री विजय ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल भी किए हैं। उन्होंने 30 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं और पूजा कुलकर्णी को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया है। साथ ही, 15 जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है। यह कदम शराब घोटाले की जांच को गति देने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। तमिलनाडु में शराब बिक्री का नेटवर्क बहुत बड़ा है। हर साल लगभग 88 लाख केस शराब के खरीदे जाते थे, जिन पर कमीशन दिया जाता था। इस कमीशन की वसूली वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट और रिटेल आउटलेट से की जाती थी। बड़ी बिक्री के कारण हर महीने कम से कम 102 करोड़ रुपये की गड़बड़ी हो रही थी। मुख्यमंत्री विजय के इस सख्त फैसले से अब यह सारी गड़बड़ी बंद हो जाएगी और राज्य सरकार को भारी राजस्व प्राप्त होगा। यह कदम न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है, बल्कि आम जनता के लिए भी राहत की खबर है

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शराब घोटाला तमिलनाडु सीएम विजय भ्रष्टाचार TASMAC

 

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