तमिलनाडु कांग्रेस: विधानसभा चुनाव के बाद महिला अध्यक्ष हेजीना सैयद को पद से हटाया गया

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष हेजीना सैयद को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने पद से हटा दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है। इस फैसले ने राज्य में राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया है।

आईएएनएस, चेन्नई। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के मतदान के तुरंत बाद, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष हेजीना सैयद को उनके पद से हटा दिया गया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने हेजीना सैयद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पद से हटाने का आदेश जारी किया। यह फैसला हेजीना की नियुक्ति के लगभग दो साल बाद लिया गया, जिसने राज्य में व्यापक राजनीति क हलचल पैदा कर दी है। हेजीना सैयद को 21 अप्रैल, 2024 को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति तब हुई

जब सुधा रामकृष्णन ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मैयिलादुथुराई निर्वाचन क्षेत्र से आम चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय, हेजीना को एक मजबूत संगठनात्मक नेता के रूप में देखा गया था, जिन्होंने पहले आल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी काम किया था।\अपने कार्यकाल के दौरान, हेजीना सैयद कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरीं। वे टेलीविजन बहसों में और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करती थीं। उनकी स्पष्ट वक्ता शैली और राजनीतिक मामलों पर सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच अच्छी पहचान मिली। उन्होंने पार्टी के दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से जनता के सामने रखा, जिससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। हेजीना ने हमेशा पार्टी के सिद्धांतों और विचारधारा का मजबूती से समर्थन किया। कांग्रेस में 12 वर्षों से अधिक समय तक सेवा देने के दौरान, उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिनमें ऑल इंडिया सचिव, तमिलनाडु कांग्रेस प्रवक्ता और कई राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी जैसे पद शामिल हैं। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हेजीना का पार्टी के प्रति समर्पण और उनकी कड़ी मेहनत हमेशा सराहनीय रही।\हेजीना को पद से हटाए जाने के पीछे के कारणों पर अभी भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी के भीतर इस फैसले को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी का नतीजा है, जबकि अन्य का मानना है कि यह पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव लाने का एक प्रयास है। हालांकि, पार्टी ने आधिकारिक तौर पर हेजीना पर लगाए गए आरोपों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। इस घटनाक्रम ने तमिलनाडु कांग्रेस में भविष्य की रणनीति और नेतृत्व के सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी जल्द ही नया अध्यक्ष नियुक्त करेगी और संगठन को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इस बदलाव का कैसे सामना करती है और आगे क्या रणनीति बनाती है। हेजीना सैयद का पार्टी से निष्कासन तमिलनाडु कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, जो पार्टी के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है





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