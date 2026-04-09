तमिलनाडु में चुनाव आयोग का प्रशासनिक फेरबदल: स्टालिन ने उठाए सवाल, भाजपा पर पक्षपात का आरोप

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले, चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को हटा दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस कदम की आलोचना करते हुए चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है।

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन में बड़े फेरबदल किए हैं। बुधवार, 8 अप्रैल को जारी आदेश में मुख्य सचिव एन. मुरुगानंदम और पुलिस महानिदेशक (सशस्त्र पुलिस, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक) एस. डेविडसन देवसीर्वाथम को उनके पदों से हटा दिया गया। उनकी जगह एम.

साई कुमार को मुख्य सचिव और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संदीप मित्तल को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हुआ और अधिकारियों को शाम 6 बजे तक कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है, इसे 'अधिकारक्षेत्र का उल्लंघन' करार दिया है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और निष्पक्ष चुनाव कराने की अपनी जिम्मेदारी से भटक गया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है और देश में लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भाजपा के लिए चुनावी काम करने के लिए नहीं बनाया गया है। स्टालिन ने कहा कि यह कार्रवाई केवल विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों में की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।\साई कुमार, जो 12 अप्रैल तक छुट्टी पर थे, तुरंत चेन्नई पहुंचे और बुधवार शाम को पदभार ग्रहण किया। साई कुमार 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले राजस्व प्रशासन आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। वे पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पडी के. पलानीस्वामी के कार्यकाल में उनके सचिव भी रह चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि यह बदलाव राज्य में चुनावी तैयारियों का हिस्सा हैं और मुरुगानंदम और देवसीर्वाथम को विधानसभा चुनाव पूरे होने तक किसी भी चुनाव संबंधी पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। स्टालिन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह स्थिति देश और स्वतंत्र चुनावों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब 'भगवा' हो गया है और भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। इससे पहले, तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय ने 28 मार्च को चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले की मांग की थी। इसके बाद संदीप राय राठौर को नया डीजीपी नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, कई अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों तथा तुथुकुडी कलेक्टर के. एलमबहावथ और सलेम कलेक्टर आर. बृंदा देवी का भी तबादला किया गया। स्टालिन ने कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम भाजपा और एआईएडीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु में चुनावी धांधलियों को अंजाम देने की योजना का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग का ऐसा व्यवहार देश के लिए बहुत हानिकारक है।\मुख्यमंत्री स्टालिन ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आयोग चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है और विपक्ष शासित राज्यों में नौकरशाहों का तबादला कर रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में इसी तरह की कार्रवाई का भी जिक्र किया, जहां चुनाव आयोग ने कई अधिकारियों का तबादला किया था, जिनमें दो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भी शामिल थे। स्टालिन ने कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है और यह दिखाता है कि वर्तमान सरकार चुनाव आयोग की गरिमा को नहीं समझती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन यह भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टालिन ने कहा कि चुनाव आयोग का यह व्यवहार देश के लिए गंभीर खतरा है और इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएं। चुनाव आयोग का यह कदम बताता है कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है और अपनी मनमानी कर रही है। यह एक चिंताजनक स्थिति है और इससे देश में लोकतंत्र खतरे में है। स्टालिन ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में नहीं आना चाहिए





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