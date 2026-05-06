तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: थलपति विजय की टीवीके पार्टी और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का विश्लेषण

तमिलनाडु चुनाव के बाद थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं, लेकिन बहुमत न होने के कारण विधायकों को एकजुट रखने के लिए महाबलीपुरम के लग्जरी रिजॉर्ट में ठहराया गया है।

तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। सिनेमा जगत के सुपरस्टार थलपति विजय ने जब राजनीति में कदम रखा, तो कई लोगों ने इसे केवल एक प्रयोग माना था, लेकिन चुनाव परिणामों ने सबको हैरान कर दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सी.

जोसेफ विजय उर्फ थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 234 सीटों में से 108 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि, सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का आंकड़ा 118 है, जिससे टीवीके अभी 10 सीटों से दूर है। यह स्थिति राजनीतिक अनिश्चितता पैदा करती है और यहीं से शुरू होता है भारतीय राजनीति का एक जाना-माना खेल जिसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है। बहुमत से दूर होने के कारण विजय की पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने जीते हुए विधायकों को सुरक्षित रखना और उन्हें एकजुट रखना है। इसी रणनीति के तहत, टीवीके ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों को महाबलीपुरम के एक बेहद आलीशान और निजी रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूंजेरी स्थित फोर पॉइंट स्टार होटल में 50 से अधिक विधायकों को ठहराया गया है और संभावना है कि आने वाले समय में अन्य विधायक भी वहां पहुंचेंगे। यह कदम केवल विलासिता के लिए नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक चाल है। जब किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता, तो विपक्षी दल अक्सर विधायकों को लुभाने या उन्हें अपनी ओर मिलाने की कोशिश करते हैं, जिसे राजनीतिक शब्दावली में हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद-फरोख्त कहा जाता है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व अपने प्रतिनिधियों का बाहरी दुनिया और प्रतिद्वंद्वी नेताओं से संपर्क पूरी तरह काट देता है ताकि कोई भी विधायक दबाव में आकर या लालच में आकर पाला न बदल ले। रिजॉर्ट के भीतर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हर समय निगरानी रखते हैं ताकि कोई भी विधायक बिना सूचना के बाहर न जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच होटल के खर्चों ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। होटल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यहां ठहरने का खर्च काफी अधिक है। अलग-अलग श्रेणियों के कमरों का किराया 14,250 रुपये से शुरू होकर 18,500 रुपये तक जाता है। गार्डन व्यू और बालकनी वाले सामान्य कमरों से लेकर लग्जरी पूल व्यू विला तक, यहां हर सुविधा उपलब्ध है। यह विलासिता इस बात का संकेत है कि पार्टी अपने विधायकों को हर संभव सुख-सुविधा देकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से संतुष्ट रखना चाहती है ताकि उनके बीच कोई असंतोष न पनपे। वहीं दूसरी ओर, थलपति विजय की इस राजनीतिक सफलता ने उनके प्रशंसकों के बीच एक अलग ही जुनून पैदा कर दिया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरें और उनसे जुड़ी सामग्री इतनी तेजी से बिक रही हैं कि वे आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विजय की फिल्मी लोकप्रियता अब एक बड़ी राजनीतिक शक्ति में बदल रही है और जनता उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। भारत में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का इतिहास काफी पुराना रहा है और विभिन्न राज्यों में इसे कई बार देखा गया है। अक्सर देखा गया है कि जब किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है, तो सत्ता की दौड़ में शामिल पार्टियां अपने विधायकों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाती हैं। यह प्रक्रिया न केवल सरकार बनाने के लिए बल्कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान या राज्यसभा चुनावों के समय भी अपनाई जाती है। इसमें विधायकों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी होती है और कभी-कभी उनके संचार माध्यमों पर भी नजर रखी जाती है ताकि कोई गुप्त डील न हो सके। तमिलनाडु की वर्तमान स्थिति में भी टीवीके का यह कदम यह दर्शाता है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जीत को सरकार में तब्दील करना चाहते हैं और विपक्षी दलों की किसी भी साजिश को नाकाम करना चाहते हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि विजय अपनी कमी को कैसे पूरा करेंगे और क्या वे अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे या फिर यह रिजॉर्ट पॉलिटिक्स किसी अन्य अप्रत्याशित मोड़ पर ले जाएगी





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