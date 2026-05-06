तमिलनाडु में टीवीके की बड़ी जीत, नई सरकार के गठन से पहले बड़ी सियासी हलचल

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में टीवीके की बड़ी जीत और राज्य में नई सरकार के गठन से पहले बड़ी सियासी हलचल सामने आई है।

तमिलनाडु में टीवीके की बड़ी जीत और राज्य में नई सरकार के गठन से पहले बड़ी सियासी हलचल सामने आई है। चुनाव ों में नंबर तीन पर रही जयललिता की पार्टी AIADMK के दो तिहाई विधायकों ने विजय की सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। ऐसे में अन्नाद्रमुक (AIADMK) के दो फाड़ होने का खतरा खड़ा हो गया है। जयललिता के निधन के बाद पार्टी पहले ही टूट चुकी है। अब ताजा घटनाक्रम में पार्टी महासचिव एडप्पादी के.

पलानीस्वामी (EPS) की मुश्किलें बढ़ा दी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में टीवीके को बहुमत नहीं मिला है। पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उस बहुमत के लिए करीब 10 सीटों की जरूरत है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 का है। तमिलनाडु चुनाव परिणाम 2026 विधानसभा में कुल सीटें 234 हैं। बहुमत का आंकड़ा 118 सीट का है। अपने पहले ही चुनाव में TVK ने 108 सीटें हासिल कीं हैं। सत्ताधारी DMK सिमटकर महज 59 सीटों पर रह गई। AIADMK को 47 सीटें मिलीं। कांग्रेस को पांच सीटें मिली हैं। अन्नाद्रमुक के 35 विधायक हुए इकट्‌ठातमिलनाडु में एक्टर विजय के नए सीएम के तौर पर 7 मई को शपथ लेने की संभावना है। इससे पहले विजय की सरकार को समर्थन देने के लिए बुधवार को एआईएडीएके के 35 विधायक AIADMK के राज्यसभा में नेता राज्यसभा नेता CV षणमुगम के चेन्नई ऑफिस पर पहुंचे। ऐसी चर्चा है कि ये विधायकों ने CV षणमुगम के आवास पर इसलिए पहुंचे ताकि वे 'थलापति' विजय को समर्थन दे सकें। इसे पार्टी में फूट के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। षणमुगम ने तमिलनाडु चुनाव में 'मैलाम' सीट से जीत हासिल की है। इन विधायकों ने AIADMK के महासचिव एडप्पादी के.

पलानीस्वामी से अनुरोध किया है कि वे TVK के साथ गठबंधन करने पर विचार करें। तमिलनाडु में टीवीके की जीत के बाद अब तक क्या हुआ?

तमिलगा वेत्त्री कजगम (TVK) ने 108 सीटें जीतकर दशकों पुराने डीएमके-एआईएडीएमके के दबदबे को तोड़ दिया है। बहुमत के आंकड़े (118) से 10 सीटें दूर होने के कारण टीवीके अब निर्दलीयों और अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन पर ध्यान दे रही है। कांग्रेस ने टीवीके को दो मंत्री पदों की शर्त के साथ अपना समर्थन देने का फैसला किया है। कांग्रेस के विधायक समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपने की तैयारी में हैं। डीएमके ने कांग्रेस के इस कदम को 'गद्दारी' बताया है। एआईएडीएमके के दो तिहाई विधायकों ने से टीवीके को समर्थन देने की अपील की है। ऐसा नहीं होने पर एआईएडीएमके के टूटने का खतरा है। एक्टर विजय ने पैरंबूर और तिरछी ईस्ट दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत दर्ज की है। उन्हें पैरंबूर में 57,000 और तिरछी में 27,000 से अधिक वोटों से जीत मिली है।एआईएडीएमके का बयान भी आया सामनेAIADMK के प्रवक्ता कोवई सत्यन ने कहा कि TVK के साथ हाथ मिलाने का फैसला पार्टी का 'हाईकमान' करेगा, और उन्होंने पार्टी के भीतर किसी भी तरह की फूट की संभावना से साफ़ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि टीवीके ने किसी भी पार्टी को न्योता नहीं दिया है। अगर वे स्थिरता चाहते हैं, तो उन्हें खुद ही कोई फैसला लेना होगा। अभी कुछ हलचल ज़रूर है। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। संभावना है कि विजय चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। टीवीके की करिश्माई जीत के बाद तमिलनाडु में समर्थक जश्न में डूबे हैं





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