तमिलनाडु चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मल्लिकार्जुन खरगे का पीएम मोदी पर विवादित बयान

चेन्नई में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भारी विरोध और बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने खरगे से माफी की मांग की है।

चेन्नई में विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में राजनीति क सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। तमिलनाडु की चुनावी रणभूमि में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तीखा और विवादित हमला बोला है। चेलाचेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खरगे ने पीएम मोदी के संदर्भ में एक ऐसी टिप्पणी की जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो पार्टियां समानता और सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं

रखतीं, वे लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। खरगे का यह आरोप है कि पीएम मोदी देश के महान नेताओं जैसे कि अन्नादुरैई, कलैगनार, कामराज, पेरियर और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का सम्मान नहीं करते हैं, जो सीधे तौर पर भारतीय संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए खरगे से तत्काल सार्वजनिक माफी की मांग की है। हालांकि मल्लिकार्जुन खरगे ने बाद में इस बात का खंडन किया कि उन्होंने ऐसा कोई शब्द कहा है, लेकिन विपक्षी खेमे ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में आगामी 23 अप्रैल को मतदान होना है और इस प्रकार के बयानों से चुनावी माहौल काफी गर्म हो गया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने बयानों के कारण विवादों को जन्म दिया हो। इससे पहले केरल में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने गुजरात के लोगों के प्रति एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे बाद में पार्टी को सुधारना पड़ा था और खरगे को माफी मांगनी पड़ी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, विशेषकर ऐसे समय में जब देश के कई हिस्सों में चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी ने खरगे के इस कृत्य को हताशा में दिया गया बयान करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने दौरों में लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर रहे हैं, खासकर महिला आरक्षण और परिसीमन बिल जैसे मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा है। चुनावी रैलियों में विचारधारा की यह लड़ाई अब व्यक्तिगत हमलों में तब्दील होती जा रही है, जो भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के लिए चिंता का विषय है। तमिलनाडु की जनता अब इस बयानबाजी के बीच अपनी पसंद तय करने के लिए मतदान की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु का यह विधानसभा चुनाव न केवल राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को भी प्रभावित करेगा। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन राज्य के विकास और सामाजिक न्याय को अपना मुख्य एजेंडा बता रहा है, जबकि बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन केंद्र सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर वोट मांग रही है। मल्लिकार्जुन खरगे का यह ताजा बयान कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है या फिर एक चूक, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इससे बीजेपी को एक बड़ा हथियार मिल गया है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर बहस छिड़ गई है और विभिन्न दलों के समर्थक अपने-अपने तर्कों के साथ आमने-सामने हैं। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के बीच तनाव और आरोप-प्रत्यारोप का दौर और अधिक तीव्र होने की संभावना है। मतदाताओं के लिए अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे विकास के दावों पर भरोसा करते हैं या फिर राजनीतिक दलों की इस तीखी बयानबाजी से प्रभावित होते हैं। लोकतंत्र में बहस का महत्व है, लेकिन शालीनता की सीमाएं पार करना किसी भी राजनेता के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, विशेषकर चुनाव के अंतिम चरणों में जब हर शब्द का अर्थ बहुत गहरा हो जाता है





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